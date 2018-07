De thailandske fotballguttene overlevde på regnvann i ni dager

Under en pressekonferanse i Chiang Rai onsdag beskrev guttene hvordan de hadde det i tiden før de ble funnet. De hadde ikke mat, og vann som dryppet inn i grotten var det eneste de kunne fylle magene med.

Etter den fjerde eller femte dagen bestemte de seg for å prøve å grave seg ut av grotten.

– Vi kunne ikke bare sitte og vente, vi måtte prøve å finne en vei ut. Vi gravde på tur, og klarte å grave 4–5 meter inn i grotteveggen, sier treneren for fotballaget.

– Vi drakk mye vann før vi begynte å grave, for å fylle magene. Og så gravde vi på skift helt til det ble kveld, fortsatte han.

De fortalte også om hvordan de reagerte da britiske dykkere fant dem etter at de hadde tilbrakt ni dager flere kilometer inne i den oversvømte grotten.

– Det var et mirakel. Jeg ble sjokkert, sa en av guttene, Adul Sam-on (14).

Takker dykkeren som døde

På eget initiativ snakket de om den 37 år gamle thailandske marinejegeren Saman Kunan, som døde under redningsaksjonen.

– Da vi fikk høre det, ble vi sjokkerte. Vi følte det var vår skyld at han døde, og at vi var årsaken til hans families tap, sa den 25 år gamle treneren for fotballaget.

De viste fram en tegning de har lagd av Kunan, og leste opp en beskjed til familien hans.

– Hvil i fred. Takk for ditt offer. Vær så snill å overbringe våre kondolanser til familien. Vi håper du sover godt, kjære Sam, og at du er på et godt sted. Vi takker deg av hele vårt hjerte, leste en av guttene.

– En familie

Tre marinejegere og en lege ble igjen i grotten etter at guttene ble funnet. Marinejegerne deltok på pressekonferansen, der de fortalte at de fikk et nært forhold til guttene.

– Vi var sammen i ni dager, vi ble veldig nære. Vi er som en familie, sier en av dem. Guttene er enige.

– Jeg ser på dem som fedrene mine, sa en av dem. På spørsmål om hva de vil bli når de blir store, svarer flere av guttene at de vil bli fotballspillere eller marinejegere.

Klare til å skrives ut

Da guttene ankom pressekonferansen, var de ikledd fotballdrakter. De virket avslappet og glade, og vinket og hilste med den tradisjonelle thailandske wai-hilsenen, med håndflatene mot hverandre.

Både guttene og treneren fikk applaus fra salen da de presenterte seg en for en, med navn, kallenavn og posisjonen de spiller på fotballaget.

Guttene er både fysisk og mentalt klare for å bli skrevet ut fra sykehuset, er konklusjonen fra psykologer og leger som har behandlet guttene på sykehus i om lag en uke. Få timer før pressekonferansen ble de skrevet ut, én dag tidligere enn planlagt.

Thailandske myndigheter håper at pressekonferansen vil føre til at guttene kan vende tilbake til en normal hverdag uten stadig å bli plaget av pressefolk.

Med på pressekonferansen var direktøren for sykehuset de har blitt behandlet på, samt leger og psykologer som behandlet dem. En psykiater har vurdert og godkjent spørsmålene som stilles. Målet skal være å hindre at det stilles spørsmål som utløser posttraumatisk stress.

Ber om tilgivelse

Under pressekonferansen sa flere av guttene at det første de vil si til foreldrene sine når de kommer hjem, er unnskyld ettersom de ikke hadde fortalt dem at de skulle til grotten.

Flere sa også at de hadde blitt sterkere og mer tålmodige av opplevelsen.

Det kom også fram at gruppen selv fikk velge hvem som skulle bringes ut først ettersom alle var i relativt god form. Ifølge treneren var det de som bodde lengst unna grotten som ble brakt ut først. De fikk beskjed om å fortelle nyheten om at de var funnet, og stelle i stand et måltid til de andre.

Guttene og fotballtreneren deres ble meldt savnet etter at de gikk inn i en grotte 23. juni. Grotten ble rammet av flom, og først ni dager senere ble de funnet av britiske dykkere flere kilometer inne i grotten. Den 10. juli var de siste guttene reddet ut.