Nord-Korea lover stenging av atomtest-anlegg før Trump-møte

Løftet skal ha blitt gitt under toppmøtet mellom Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in.

– Kim sa at han snart vil invitere sørkoreanske og amerikanske eksperter og journalister for å videreformidle dette til verdenssamfunnet, sier Moons talsmann Yoon Young-chan.

Tidligere denne måneden erklærte Nord-Korea at landet har stanset alle sine tester av atomvåpen og langtrekkende militære raketter.

Løftet om å legge ned testanlegget i løpet av mai tolkes som nok et tegn på at en forsonende vårvind blåser over Koreahalvøya – i forkant av det planlagte toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump.

– I god stand

Enkelte utenlandske eksperter mener deler av Nord-Koreas testanlegg uansett er ødelagt av tidligere prøvesprenginger og i ferd med å rase sammen.

Men Kim avviser at han kommer med løfter om å kvitte seg med noe som allerede er ubrukelig.

– Som folk vil se når de kommer dit, så er det to tunneler der som er enda større. Og de er i god stand, sa Kim under fredagens toppmøte, ifølge Moons talsmann.

Analytikeren Hong Min ved tankesmia Korea Institute for National Unification sier Kim nå er villig til å gi fra seg en viktig brikke som han kunne ha spart til møtet med Trump.

– Siden dette kun er et trekk for å bidra til forsoning, tror jeg toppmøtet vil føre til noe mer konkret.

Sprengte kjøletårn

Nord- og Sør-Korea og USA har flere ganger tidligere gjort forsøk på forsoning og fredsbygging som ikke har ført fram.

I 2008 ble utenlandske observatører og journalister invitert til det nordkoreanske atomanlegget Yongbyon. Her ble et gammelt kjøletårn sprengt i lufta, og bildene ble kringkastet over hele verden.

Senere ble landets atomprogram startet opp igjen. Men Hong Min påpeker at det er stor forskjell på å fjerne et aldrende kjøletårn og Nord-Koreas trolig eneste anlegg for testing av atomvåpen.

Å bygge tillit

Ifølge det sørkoreanske presidentkontoret sa Kim fredag at president Donald Trump snart skal få vite at den nordkoreanske lederen ikke er «den typen person» som sender raketter mot USA.

– Om vi møter USA ofte, bygger tillit, avslutter krigen og til slutt blir lovet å ikke bli invadert, hvorfor skal vi da leve med atomvåpen, skal Kim ha sagt.

Nord-Korea har lenge ønsket seg en ikkeangrepsavtale med USA, hvor amerikanerne lover å ikke gå til krig mot landet. Så langt har dette ikke vært akseptabelt for USA.

Lørdag sa Trump at han regner med at han og Kim vil møtes i løpet av de neste tre-fire ukene. Ifølge flere amerikanske medier vil toppmøtet trolig finne sted i Singapore eller Mongolia.

Under et folkemøte i Washington i Michigan lovet presidenten «å gjøre verden en stor tjeneste» ved å inngå en atomavtale med Nord-Korea. Det fikk publikum til å rope taktfast i kor: «Nobel, Nobel!» – et tydelig uttrykk for hvilken pris Trumps tilhengere mener han snart kan gjøre seg fortjent til.

Stiller klokka

Under fredagens toppmøte skal Kim også ha varslet at Nord-Korea vil gå tilbake til samme tidssone som Sør-Korea.

I 2015 skiftet nordkoreanerne tidssone og har siden da ligget 30 minutter etter nabolandet.

Under møtet i grensebyen Panmunjom skal Kim ha sagt at det var «hjerteskjærende» å se de to klokkene som hang på veggen vise forskjellig tid.

– Siden det var vi som valgte å endre den tidligere standarden, vil vi gå tilbake til den opprinnelige tidssonen. Du kan kunngjøre dette offentlig, sa Kim, ifølge Yoon Young-chan.

Moons talsmann hyller beslutningen og kaller den et symbol på et bedret forhold mellom nord og sør.