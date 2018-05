Avis har fått tak i Muellers spørsmål til Trump

Avisen skriver at de åpne spørsmålene ser ut som et forsøk på å kartlegge presidentens tankegang for å forstå motivasjonen for Twitter-meldingene hans og forholdet til familie og rådgivere.

Spørsmålene tar ifølge avisen også for seg oppsigelsene av tidligere FBI-sjef James Comey og hans behandling av justisminister Jeff Sessions, samt et møte som fant sted i Trump Tower i 2016 mellom Trumps valgkampapparat og russere som tilbød informasjon om Hillary Clinton.

– Hva visste du om at valgkampapparatets, inkludert Paul Manaforts, kontakt med Russland og mulig hjelp med valgkampen? er et av spørsmålene Mueller ifølge avisen skal stille Trump. Det er aldri blitt offentlig bekreftet at et forsøk på å etablere kontakt med Russland har funnet sted.

Trump selv skriver på Twitter at det er uverdig at spørsmålene er lekket.

– Der er så skammelig at spørsmålene som gjelder den russiske heksejakten, ble lekket til mediene, skriver han.

Han avviser også at det har skjedd noen sammensvergelse mellom hans valgkampteam og Russland, og hevder at etterforskningen begynte med hemmeligstemplet informasjon som ble lekket på ulovlig vis.

Tidligere FBI-direktør Robert Mueller ble utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i det amerikanske valget i mai 2017.