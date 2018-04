Russland: Angrepene vil få konsekvenser

– De som står bak alt dette påberoper seg moralsk lederskap i verden og erklærer at de er eksepsjonelle. Du er nødt til å være virkelig eksepsjonell for å bombardere Syrias hovedstad på et tidspunkt når den hadde en sjanse for en fredelig framtid, skriver talskvinne Maria Zakharova i Russisk UD på Facebook.

Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, gjør det klart at det felles angrepet fra USA, Frankrike og Storbritannia i Syria natt til lørdag vil få konsekvenser.

– Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris, sier Antonov.

Hensikten med angrepet var ifølge USAs president Donald Trump å begrense det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen.

– USA, et land som har verdens største arsenal av kjemiske våpen, har ingen rett til å anklage andre, sier Antonov.