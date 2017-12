Trumps skattereform rykker nærmere mål

Fredag ble det klart at republikanerne Marco Rubio og Bob Corker, som har uttrykt skepsis til reformen, stiller seg bak det siste forslaget.

Det øker muligheten kraftig for at Kongressen vil vedta den omstridte skattereformen på tross av Republikanernes syltynne flertall i Senatet.

Florida-senator Rubio fikk gjennomslag for sitt krav om større skattelettelser for lavinntektsfamilier. Corker, som sitter i Senatet for Tennessee, har i høst skapt overskrifter med sin skarpe kritikk av Trump.

Han har vært imot det opprinnelige reformforslaget, og har vært spesielt kritisk til at dype skattekutt vil øke USAs allerede skyhøye gjeld. Fredag sier Corker at forslaget ikke er perfekt, men at han likevel vil stemme for i håp om at det vil bedre næringslivets kår.

Varsler McCain-retur

En tidligere versjon av skattereformen ble nylig godkjent i Senatet med 51 mot 49 stemmer, og Republikanerne har fryktet at flertallet kan ryke ved forfall. Fredag meldes det at to republikanske senatorer som er syke, vil kunne delta dersom avstemningen skjer neste uke.

Den hjernekreftrammede Arizona-senatoren John McCain (81) er innlagt på sykehus, men kommer til å være på plass i Washington neste uke for å stemme, ifølge en annen senator, Rob Portman.

Portman sier til pressen at han også har fått beskjed om at That Cochran (80), som nylig har blitt operert, vil være tilbake neste uke.

Trump-seier

Republikanernes håp nå er at de kan stemme over skattereformen mandag eller tirsdag neste uke, ifølge CNN.

Reformen er blitt beskrevet som Trumps første store seier som president, og ulike versjoner er allerede vedtatt av det republikanske flertallet i både Senatet og Representantenes hus. Men de to kamrene i Kongressen må bli enige om en felles versjon før den blir en realitet.