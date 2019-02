Trump skroter nedrustningsavtale

INF-avtalen var et gjennombrudd da den ble inngått i 1987. I avtalen ble USA og Sovjet enige om å forby alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen. Flere tusen atomraketter ble destruert.

Men nå har president Donald Trump bestemt seg for å trekke USA ut. Grunnen er at Russland har utplassert en ny type raketter som amerikanerne mener er i strid med avtalen.

– Vi kan ikke forbli bundet av denne avtalen når Russland villeder om sine handlinger, sier Trump.

Nytt rakettsystem

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov mener USA forbereder et våpenkappløp som Russland ikke har sjanse til å vinne.

– De starter trolig et kappløp for å tappe oss for økonomiske ressurser, sier Rjabkov ifølge AFP. Ifølge ham er også nedrustningsavtalen New START truet. Denne avtalen utløper i 2021.

Det er et nytt russisk rakettsystem kalt 9M729 som danner bakteppet for konflikten. Disse rakettene kan bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel, advarer NATO.

USAs utenriksminister Mike Pompeo stempler rakettene som et «skamløst» brudd på INF.

Russland har derimot nektet for at de nye rakettene er i strid med avtalen.

Økt risiko

Organisasjonen Leger mot atomvåpen mener risikoen nå øker for atomkrig.

– INF-avtalen er en viktig nedrustningsavtale. Når USA nå sier den opp, kan konsekvensen bli utplassering av flere mellomdistanseraketter som truer Europas sikkerhet og politiske stabilitet, sier daglig leder Mari Seilskjær.

Diplomati og brede internasjonale avtaler trengs nå mer enn noensinne, advarer hun.

– Vi må gjøre det vi kan for å motvirke et nytt kjernefysisk våpenkappløp, sier Seilskjær.

Seks måneder

Den formelle prosessen med å trekke USA ut av avtalen vil ta seks måneder.

Det betyr at Russland fortsatt har mulighet til å snu. Går russerne med på å ødelegge alle de nye rakettene og alt tilhørende utstyr innen de seks månedene er omme, kan utmeldingen bli avlyst, opplyser USAs utenriksminister Mike Pompeo.

NATO gir full støtte til USA.

«Vi ber Russland om å bruke de gjenværende seks månedene til å vende tilbake til full og verifiserbar etterlevelse for å bevare INF-avtalen», heter det i en felles erklæring fra de allierte.

Saken oppdateres.