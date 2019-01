Rapport viser kraftig terror-nedgang i 2018

Jane's registrerte 15.321 angrep fra ikke-statlige væpnede grupper i fjor, og disse angrepene kostet 13.483 sivile livet.

Antallet ofre for terrorhandlinger var det laveste siden Jane's begynte å føre statistikk i 2009, opplyser JTICs leder Matthew Henman.

Antallet angrep fra IS falt med nesten 75 prosent fra året før, men den ytterliggående islamistgruppa var likevel den dødeligste i verden, konstaterer Jane's.

– Hovedårsaken til nedgangen i Syria var at IS tapte terreng, sier Henman.

– Et annet sentralt element som bidro til mindre vold i Syria, var at regjeringsstyrkene tok kontroll over nye områder, sier han.

Tapene IS led i Irak reduserte også islamistgruppens kapasitet til å operere der, men fikk dem til å ty til såkalt lavintensive operasjoner i stedet, konstaterer Jane's.

Afghanistan passerte Syria som verdens mest terrorutsatte land i 2018, etter at antallet angrep der økte med rundt 30 prosent.

I Øst-Ukraina, der separatister delvis har kontrollen, økte antallet angrep med 18,4 prosent.

– Dette kan nærmest utelukkende tilskrives økt operasjonell kapasitet hos de to prorussiske separatistgruppene som opererer i Donbass-regionen, konstaterer Jane's.