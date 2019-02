Én død i eksplosjon i Stockholm

Avisa Expressen skriver at én mann «ifølge ubekreftede opplysninger» har mistet livet i en eksplosjon som han selv utløste i 15-tiden søndag. Politiet bekreftet rundt to timer senere at én person er omkommet og at pårørende er varslet.

Svenske bombeeksperter rykket ut til et boligområdet i Vårberg sør i Stockholm, og flere nabohus ble evakuert mens undersøkelsene pågikk.

Politiet sier at det har skjedd en eksplosjon i et rom i en bolig. Den nasjonale bombegruppen er på plass.

– Politiet ser på hendelsen som en isolert hendelse. Det er ingen grunn for utenforstående til å være redd på grunn av det som har skjedd, skriver politiet søndag ettermiddag.