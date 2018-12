Onsdag morgen ble det klart at Det konservative partiet vil holde en avstemning om hvorvidt May skal kastes som partileder.

Kort tid senere forsikret May at hun vil kjempe for å vinne avstemningen. Hun advarte om at en eventuell ny partileder vil overta på et vanskelig tidspunkt.

Ifølge May vil et lederskifte bety at Storbritannias utmelding av EU vil bli utsatt eller til og med avlyst.

– Det britiske folket vil at vi skal komme oss videre, sa May i en kort TV-sendt tale.