Venner og familie av Marokko-mistenkte i sjokk

– Jeg kan ikke tro det, sier Fatima Khayali, tanten til Abderrahim Khayali som var den første av de fire mistenkte gjerningsmennene som ble pågrepet tirsdag denne uka.

Khayali ble pågrepet i Marrakech kun timer etter funnet av norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ved leirstedet nedenfor fjellet Toubkal mandag. Pågripelsen har sjokkert både venner og familie i det fattige nabolaget al-Azzouzia i Marrakech.

Ifølge Khayalis tante jobbet han som rørlegger for et hotell, men sa opp fordi det ble servert alkohol, noe som er forbudt i henhold til streng islamsk praksis. Islam er Marokkos statsreligion, men landet er lenge blitt sett på som et av de mest liberale i den arabiske verden.

For tre år siden omfavnet Khayali salafisme – en form for radikal islam som har slått rot i mange fattige deler av Marokko. Etter konverteringen nektet han å håndhilse på kvinner eller ha dem rundt seg, ifølge en barndomsvenninne av ham.

– Lot skjegget gro

Torsdag ble snekkeren Younes Ouaziyad og de to gateselgerne Rachid Afatti og Abdessamad Ejjoud pågrepet på en buss i Marrakech. Sammen med Khyali sverger de troskap til IS på en video som har sirkulert på nettet. Alle er mistenkt for å ha stått bak drapene.

Younes Ouaziyad kom fra det samme nabolaget som Khayali, og ifølge slektninger ble han radikalisert for rundt ett år siden. Da han konverterte til salafisme, lot han skjegget gro og kledde seg i lang, hvit tunika, som er vanlig blant radikale islamister.

– Han pleide å presse oss til å be fem ganger om dagen, men før han ble salafist, drakk han alkohol og røykte, sier Noureddine, en slektning av 27-åringen.

En grønnsakshandler kaller Ouaziyad en «helt vanlig mann». 27-åringens far ønsker ikke å uttale seg om sønnens mulige deltakelse i drapene, men sier likevel at han er «knust».

Føler skam

33 år gamle Afatti og 25-åringen Ejjoud bodde begge i den fattige landsbyen Harbil, rundt 20 kilometer fra Marrakech.

– Folk føler skam av å se landsbyen vår bli knyttet til denne forbrytelsen, sier en innbygger i Harbil.

En ekspert på islamistgrupper sier alle de fire mistenkte hadde en ting felles:

– De er sosialt marginalisert, sier Mohammed Masbah.

Det samme fastslår Hassan Khayali, fetteren til 33-åringen som først ble pågrepet.

– Steder som al-Azzouzia er som en tidsinnstilt bombe på grunn av fattigdom, arbeidsløshet, narkotika og prostitusjon, alt sammen faktorer som fikk de desillusjonerte unge mennene til å vende seg til radikal islam, sier han.

