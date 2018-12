Nyhetsbyrået AP siterer onsdag kveld en uttalelse fra påtalemyndigheten i Rabats kontor, som ikke navngir den aktuelle terrorgruppa.

Tre andre menn som er mistenkt for drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24), er fortsatt på frifot, opplyser en kilde i Marokkos sikkerhetsapparat.

Statlig marokkansk fjernsyn melder samtidig at myndighetene nå behandler drapene som en terrorhandling. Lokale medier rapporterer at de mistenkte angivelig har bånd til den ytterliggående islamistgruppa IS, men det er ikke bekreftet av myndighetene.

De to kvinnene ble funnet brutalt drept nær byen Imlil i Atlasfjellene mandag. Den ene av de fire mistenkte ble pågrepet i Marrakech tirsdag.

VG var det første norske mediet som meldte om den antatte terrortilknytningen. Det er ventet at marokkansk politi vil gå ut med mer offisiell informasjon om dette senere onsdag kveld, skriver avisa.

– Radikal islam kan ikke utelukkes. Det er på grunn av profilen til personen som er pågrepet, samt de tre mennene som er ettersøkt, sier en ikke navngitt kilde til det franske nyhetsbyrået AFP.