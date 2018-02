Innspurt i regjeringsforhandlingene i Tyskland

– Vi vet hva som er oppgaven vår, og vi forsøker å leve opp til den, sa statsminister Angela Merkel da hun søndag ankom et nytt forhandlingsmøte i Berlin.

Hun sa hun var forberedt på at partene nå nærmer seg en vanskelig fase i samtalene.

Ifølge sosialdemokratenes leder Martin Schulz gjenstår det å bli enige om flere spørsmål knyttet til sosialpolitikk.

– Jeg er fortsatt interessert i å gjøre rask framgang, men vi ønsker å gi Tyskland en stabil regjering, sa Schulz da han ankom møtet.

Han la til at partene må ta den tiden de trenger for å oppnå et stabilt grunnlag for en ny koalisjonsregjering.

Merkels konservative kristendemokrater og sosialdemokratiske SPD har tidligere satt søndag som frist for å bli enige. Fristen er imidlertid blitt utsatt med to dager.