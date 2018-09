65.000 møtte opp til antirasistisk konsert i Chemnitz

Etter en helg der høyreekstreme demonstranter var i overveldende flertall mot motdemonstranter, samlet titusener seg til gratis antirasistisk konsert mandag. Konserten begynte klokken 17, innledet med fem minutters stillhet. Ifølge lokale myndigheter var rundt 65.000 mennesker til stede.

Publikum hadde med seg plakater med antirasistisk budskap, og mange ropte «ut med nazistene» under konserten med tyske punk- og indieband som Die Toten Hosen, Kraftklub og Feine Sahne Fischfilet. Toten Hosen-sanger Campino hevdet at 70.000 hadde møtt fram for å vise sin støtte.

Knivdrap

– Vi er ikke naive. Vi lever ikke i en illusjon om at man kan redde verden med en konsert. Men noen ganger er det viktig å viste at man ikke er alene, sa Felix Brummer fra Kraftklub.

Demonstrasjonene i Chemnitz brøt ut etter at en tysk mann ble knivdrept under en byfestival for en drøy uke siden. To unge menn fra henholdsvis Syria og Irak er siktet.

Appell fra Merkel

Tidligere mandag oppfordret statsminister Angela Merkel tyskerne til å stå sammen mot hat og splittelse. Det er forståelig at et knivangrep kan framprovosere sorg og bekymring, men demonstrasjoner i regi av voldelig høyreekstremisme har ikke noe å gjøre med sorg over en person eller bekymring for en bys samhold, uttalte Merkels talsmann Steffen Seibert.

Lørdag samlet 11.000 demonstranter seg i Chemnitz' gater, ifølge politiets tall. Anslagsvis 8.000 av dem representerte Alternativ for Tyskland (AfD), Pegida og Pro Chemnitz, og de øvrige 3.000 var motdemonstranter. Ifølge politiet ble minst 18 personer skadd. Det ble registrert 37 lovbrudd, blant annet flere tilfeller av vold og hærverk.