Melania Trump: – Er ikke alltid enig med presidenten

President Donald Trumps kone ga lørdag noen korte intervjuer til pressekorpset som fulgte henne til pyramidene utenfor Kairo, hvor hun rundet av en reise til fire afrikanske land uten ektemannen.

Førstedamen sier at hun overfor presidenten ikke legger skjul på hva hun mener.

– Jeg er ikke alltid enig i det han tvitrer. Og jeg forteller ham det. Jeg gir ham min ærlige mening og råd, sier Melania Trump.

Presidentens kone snakker svært sjelden med journalister uten manus.

– Av og til lytter han, av og til ikke. Men jeg har min egen stemme, og mine egne meninger, og det er veldig viktig for meg å uttrykke hva jeg føler, sier hun.

På spørsmål om hun noen gang har bedt presidenten legge bort telefonen, svarer hun «ja»

Hun beskriver videre Afrika-reisen, som foruten Egypt omfattet Ghana, Malawi og Kenya, som fantastisk.

Førstedamen kom også med en støtteerklæring til Brett Kavanaugh, som ventes å bli godkjent som ny høyesterettsdommer i USA lørdag.

– Jeg synes han er høyst kvalifisert for høyesterett, sier president Donald Trumps kone.

Hun sier hun er glad for at både Kavanaugh og den ene kvinnen som anklaget ham for seksuelt overgrep, Christine Blasey Ford, er blitt hørt.

Melania Trump tar ikke stilling til anklagene mot Kavanaugh, men sier ofre for «enhver form for overgrep eller vold» må få hjelp.

Kavanaugh benekter alle anklager om overgrep. Mannen som president Trump har nominert, blir etter alt å dømme godkjent som ny høyesterettsdommer av Senatet senere lørdag.