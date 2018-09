Russland advarer Google mot innblanding i lokalvalg

Navalnyj bruker Googles tjenester til å spre ulovlig informasjon, hevdet representanter fra Russlands valgkommisjon, statsadvokatembetet og landets nett- og telemyndighet under et møte tirsdag. Google kan bli straffeforfulgt hvis selskapet ikke griper inn, advarte de.

En talskvinne for Google vil ikke kommentere saken, men skriver i en epost til AFP at selskapet «går gjennom alle gyldige forespørsler fra regjeringsinstitusjoner».

– Navalnyj kjøper selskapets reklameverktøy for å publisere informasjon på YouTube angående en politisk masseprotest 9. september, på valgdagen. Vi har informert Google om at slike hendelser på valgdagen utgjør et omfattende lovbrudd ettersom politisk aktivitet er forbudt på valgdagen, sa valgkommisjonens medlem Aleksander Kljukin.

– Innblanding fra et utenlandsk selskap i vårt valg er ikke tillatt, sa han videre, og kalte Google et «enormt amerikansk selskap».

Over 40 YouTube-kanaler «bryter kontinuerlig russisk lov», sa Vadim Subbotin, visedirektør i det russiske teletilsynet Roskomnadzor.

– Visse aktører er interessert i å destabilisere situasjonen i Russland ved å forsøke å tiltrekke seg nettbrukere til å utføre ulovlige handlinger ved hjelp av utenlandske nettgiganter som Google, sa han.

Amerikanske tjenestemenn har på sin side advart om risiko for russisk innblanding i mellomvalget i USA i november.