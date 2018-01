Forrige uke ble det kjent at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Påtalemyndigheten vil kreve livsvarig fengsel for 47-åringen.

Ifølge tiltalen hadde den danske ubåtbyggeren planlagt drapet på 30 år gamle Wall i detalj og tatt med seg flere redskaper til bruk under mishandlingen av henne.

Dumpet liket

Wall ble ifølge tiltalen bundet fast og påført en rekke stikk og slag om bord i Madsens ubåt, før han slo henne i hjel, parterte liket og dumpet det i Køge Bugt sør for København.

Madsen senket deretter ubåten og hevdet å ha satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Politiet fattet straks mistanke til Madsens forklaring og pågrep og siktet ham alt dagen etter for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Nektet

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt av kriminalteknikere, og 21. august opplyste politiet at Madsen i avhør hadde fortalt at Wall døde i en ulykke om bord. Han nektet for å ha drept henne, men innrømmet å ha dumpet liket i sjøen.

Samme ettermiddag ble deler av liket funnet, og Madsen innrømmet etter hvert også å ha partert den svenske journalisten. Siktelsen mot ham ble deretter skjerpet til forsettlig drap.

Planla i detalj

Påtalemyndigheten fester ikke lit til Madsen påstand om at Wall døde som følge av en ulykke og mener å kunne føre bevis for at han planla å mishandle og drepe henne.

Madsen har gjennomgått en rettspsykiatrisk undersøkelse, og han anses for å være strafferettslig tilregnelig.

Rettssaken mot ham åpner i byretten i København 8. mars.