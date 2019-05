Mark nådde toppen av Mount Everest uten «dødskø»

– Det var en fantastisk opplevelse, men jeg gjør det aldri igjen. Det hadde jeg også bestemt meg for på forhånd. Ett forsøk, sier boreingeniøren fra Newfoundland, som har bodd i Stavanger i syv år, og jobber i Equinor. Med seg hjem har han en irriterende hoste. Helt vanlig hos dem som i utmattelse har pustet inn iskald, tynn høydeluft.

12 personer har omkommet så langt i årets klatresesong på verdens høyeste fjell, 8848 meter høye Mount Everest i Nepal. Den 62 år gamle amerikaneren Christopher Kulish er den hittil siste. Da han besteg fjelltoppen mandag, ble han med i den eksklusive «7 Summit Club» etter å ha besteget de høyeste toppene på hvert kontinent. Men på veien ned fra toppen, falt han om og døde, ifølge NTB.

To av de 12 dødsfallene skyldes fall. For ni er utmattelse og høydesyke oppgitt som årsak, mens det siste dødsfallet skyldes hjertestans, ifølge oversikten over alle dødsfallene på fjellet.

Klatresesongen i Mount Everest varer i april og mai. Men det er bare noe få dager i slutten av mai som er egnet til å nå toppen. For Mount Everest ligger så høyt at det når opp til den såkalte jetstrømmen. Den gir en så kraftig vind at det er umulig å klatre. Men rundt en uke hver vår, som oftest rundt 23. mai, oppstår et såkalt værvindu, der jetstrømmen forflytter seg. Det er i dette tidsrommet alle de håpefulle klatrerne prøver å nå selve toppen.

Intervju for tillatelsen

Vanligvis starter ekspedisjonene midten av april for å kunne bestige toppen i værvinduet. Tiden før selve toppturen brukes til akklimatisering til den tynne luften i høyden.

Ballard tilbrakte totalt seks uker i Himalaya.

– Jeg er bare en amatørklatrer, men tar meg en skikkelig topptur hvert år. Jeg var nøye da jeg valgte operatør, så etter en som aldri har hatt noen dødsfall. For å få tillatelsen måtte jeg gjennom et tre timer langt intervju om kunnskap og klatreferdigheter. På plass i Himalaya drev vi med trening opp til de forskjellige campene. De som viste tegn til å ikke takle forholdene, ble utelatt fra selve toppturen. Men jeg har hørt at ikke alle operatørene er like strenge, sier han til Aftenbladet.

Men til tross for svært nøye beregninger av værforhold og liknende: siden 1977 har det ikke gått et eneste år uten at noen har omkommet i forsøket. I fjor omkom fem personer, i år altså mer enn dobbelt så mange.

Også på andre fjell i fjellkjeden Himalaya har det vært dødsulykker i løpet av årets klatresesong. Til sammen skal nærmere 20 mennesker ha omkommet på fjell som alle er høyere enn 8000 meter, ifølge NTB.

Lange køer

41 grupper med til sammen 378 klatrere fra hele verden har fått tillatelse til å bestige Mount Everest under årets klatresesong. Dette har resultert i svært lange køer på vei opp mot toppen. Flere av dødsfallene den siste tiden antas å ha sammenheng med køene.

Profittjakt i klatrenæringen og utdeling av rekordmange klatretillatelser oppgis som hovedårsaker både til køene og de mange dødsfallene.

Ballard tror også at dette kan være medvirkende årsaker.

Bare to-tre godværsdager

– Men vel så viktig er det nok at det i år bare var to-tre dager som hadde bra nok vær til å nå toppen. Dermed ble det et voldsomt kjør på disse dagene. Selv sto jeg ikke i kø for å komme opp, og var nesten alene på toppen. Derimot var det nærmest kork da jeg skulle ned igjen, fordi det samtidig kom mange som ville opp. Jeg sto helt stille i over en halv time. Vanligvis er det to tau som leder til toppen. Men i år var det bare ett på grunn av snøforholdene. Det samme ble da brukt både opp og ned, sier Ballard.

308 klatrere har mistet livet i forsøk på å nå toppen av Mount Everest siden 1922. Flere av de omkomne ligger fortsatt på fjellet. Fjelltoppen ble første gang besteget av den nepalske sherpaen Tenzing Norgay og Edmund Hillary fra New Zealand i 1953.

Stadig nye rekorder

Både Steinar Salte fra Klepp og Ole Jakob Kjølvik fra Fogn lyktes i å nå toppen i år. Salte nådde toppen også i 2017, mens Kjølvik da ble syk og måtte avbryte toppforsøket.