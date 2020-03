WHO bekymret for manglende verneutstyr for virusbekjempelse

WHO advarer om økende mangel på beskyttelsesutstyr som munnbind og vernebriller for helsearbeidere som jobber med å bekjempe utbruddet av det nye koronaviruset.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er sjef for Verdens helseorganisasjon, sier rundt 3,4 prosent av dem som er registrert smittet av det nye koronaviruset er døde. Foto: Foto: Salvatore Di Nolfi / AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Turister med ansiktsmasker ved Louvre-museet i Paris. Franske myndigheter vil i tiden fremover stå for all rekvirering av ansiktsmasker, opplyser landets president. Foto: Foto: AP / Christophe Ena / NTB scanpix

– Vi er i WHO bekymret for at landenes beredskap og kapasitet til å reagere på krisen svekkes ved alvorlige og økende forstyrrelser i den globale forsyningen av personlig beskyttelsesutstyr, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros oppfordrer verdenssamfunnet til å stanse hamstring av masker, hansker og annet verneutstyr, og understreker at mangelen etterlater leger, sykepleiere og andre helsearbeidere i en utsatt posisjon når de skal behandle av covid-19-pasienter. Han peker på at den globale forsyningen av personlig beskyttelsesutstyr må økes med 40 prosent, og ber myndigheter om å tilby insentiver til produsentene, skriver nyhetsbyrået DPA.

Frankrike rekvirerer munnbind

Et land som har satt i gang slike tiltak er Frankrike, som vil ta hånd om lagrene og produksjonen av munnbind i tiden fremover på grunn av korona-utbruddet.

– Vi vil distribuere dem til helsepersonell og til franskmenn som er smittet av koronaviruset, skriver Macron på Twitter. Frankrikes finansminister Bruno Le Maire uttalte tirsdag at han har bedt landets forbrukertilsyn om å gjennomføre etterforskning etter meldinger om at prisene både har doblet seg og tredoblet seg. Presidentens kunngjøring kommer samme dag som helsedepartementet opplyste om landets fjerde dødsfall som følge av det nye koronaviruset. Til sammen har Frankrike 204 bekreftede tilfeller av personer som er smittet.

3,4 prosent av alle smittede er døde

WHO opplyser også tirsdag at rundt 3,4 prosent av dem som er registrert smittet av det nye koronaviruset er døde. Det skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Dette er en langt høyere dødelighet enn ved influensa, opplyser Tedros

Samtidig er det også et faktum at det finnes et usikkert antall ikke-registrerte tilfeller.

79 døde i Italia

I Italia viser oppdaterte tall at til sammen 79 mennesker har dødd av viruset, mens 160 er blitt friske. Det opplyser lederen for det italienske sivilforsvaret Angelo Borrelli. Totalt har antall smittede steget til over 2.500.

Italia er det landet som er hardest rammet av viruset i Europa, og de fleste av smittetilfellene er i den nordlige delen av landet.

Danmark rapporterer om ytterligere fire smittetilfeller tirsdag – hvilket bringer det totale antallet opp til ti. I Sverige ble ni nye tilfeller påvist tirsdag, og totalt er 24 mennesker smittet.

Så langt er 33 personer bekreftet smittet med koronaviruset i Norge, og det siste døgnet er det blitt bekreftet åtte nye tilfeller.

SAS stanser flygninger til Nord-Italia

Tirsdag ble det også klart at SAS stanser alle flygninger til Milano, Bologna, Venezia og Torino fram til 16. mars.

Beslutningen er tatt etter at det danske utenriksdepartementet utstedte et nytt reiseråd, der de ber reisende unngå alle unødvendige reiser til Nord-Italia på grunn av koronaviruset.

SAS har fra før innstilt alle sine flygninger til og fra Kina og Hongkong på grunn av viruset.