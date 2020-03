WHO: 3,4 prosent av alle koronasmittede er døde

Rundt 3,4 prosent av dem som er registrert smittet av det nye koronaviruset er døde, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er sjef for Verdens helseorganisasjon, sier rundt 3,4 prosent av dem som er registrert smittet av det nye koronaviruset er døde. Foto: Foto: Salvatore Di Nolfi / AP / NTB scanpix

Dette er en langt høyere dødelighet enn ved influensa, opplyser WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus tirsdag.

Samtidig er det også et faktum at det finnes et usikkert antall ikke-registrerte tilfeller.

Tedros advarer også om økende mangel på beskyttelsesutstyr som ansiktsmasker og vernebriller for helsearbeidere som jobber med å bekjempe utbruddet.

– Vi er i WHO bekymret for at landenes beredskap og kapasitet til å reagere på krisen svekkes ved alvorlige og økende forstyrrelser i den globale forsyningen av personlig beskyttelsesutstyr, sier Tedros.

Han peker på at den globale forsyningen av personlig beskyttelsesutstyr må økes med 40 prosent, og ber myndigheter om å tilby insentiver til produsentene.