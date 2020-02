Én livstruende skadd i «terrorrelatert» knivangrep i London

Én person er livstruende skadd i en «terrorrelatert» knivstikking i London. Gjerningsmannen er skutt og drept, og hendelsen er avklart, ifølge London-politiet.

To personer ble skadd i det politiet beskriver som en «terrorrelatert» hendelse i London søndag. Foto: Foto: Victoria Jones / PA via AP / NTB scanpix

– På nåværende tidspunkt antas det at en rekke personer er knivstukket. Omstendighetene undersøkes – hendelsen erklæres å være terrorrelatert, het det i en Twitter- melding fra London-politiet søndag.

– Vi kan bekrefte at mannen som ble skutt av politiet rundt klokken 14 i dag i Streatham High Road, er erklært død, het det i en oppdatering ved 17-tiden.

Noe senere meldte nyhetsbyrået AP at politiet har bekreftet at det er gjerningsmannen som er drept.

Ved 19-tiden opplyste politiet at tre personer ble skadd i hendelsen.

– Én person er på sykehus og i en livstruende tilstand. Vi er i ferd med å informere pårørende. Et andre offer ble behandlet for mindre skader på åstedet før vedkommende ble fraktet ti sykehus. Et tredje offer er fraktet til sykehus – deres tilstand er ikke livstruende, skriver politiet.

Takker politiet

Både statsminister Boris Johnson og London-ordfører Sadiq Khan takker helsepersonellet og politiet etter hendelsen.

– Terrorister forsøker å splitte oss og ødelegge vår levemåte. Her i London vil vi aldri la dem lykkes, sier Khan på Twitter.

– Mine tanker er med de skadde og rammede, sier Johnson.

London har flere ganger tidligere vært rammet av terrorangrep. I november i fjor ble to mennesker drept i et knivangrep ved landemerket London Bridge i sentrum av den britiske hovedstaden. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

I august 2018 kjørte en 29 år gammel mann bilen sin inn i en gruppe syklister og fotgjengere rett foran Houses of Parliament. Flere personer ble skadd i angrepet.

– Knivstakk kvinner

Avisen Daily Telegraph har snakket med flere øyenvitner til søndagens angrep.

– Jeg så tre mennesker som var skadd. En av dem kan ha vært gjerningspersonen, sier en kvinne.

En video fra åstedet viser at en kvinne fraktes til en ambulanse. Et annet øyenvitne forteller at en kvinne ble stukket med kniv i ryggen, mens en annen kvinne ble stukket i magen.

En sykepleier forteller at hun så en mann gå inn i en butikk, hvor han begynte å knivstikke flere mennesker.

– Butikkeieren forsøkte å ta fra ham kniven, men mannen klarte å komme seg løs. Han knivstakk en kvinne på sykkel. Det var en veldig stor kniv, sier hun.

Øyenvitner forklarte også at mannen hadde «sølvbeholdere på brystet» da han ble jaget av politiet.

