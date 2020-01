Norsk overlevende vitnet i tysk nazirettssak

Johan Solberg overlevde oppholdet i konsentrasjonsleiren Stutthof. Fredag ble 97-åringens vitneforklaring lest opp i rettssaken mot en tidligere SS-vakt.

Gunnar Solberg (bildet) leste fredag opp vitneforklaringen til sin 97 år gamle far Johan Solberg, som overlevde oppholdet i konsentrasjonsleiren Stutthof som lå utenfor Gdansk i dagens Polen. På tiltalebenken sitter en 93 år gammel tidligere SS-soldat som var vakt i leiren. Foto: Foto: DPA / AP / NTB scanpix

Den 93 år gamle tidligere SS-soldaten Bruno Dey var fangevokter i Stutthof-leiren og anklages for medvirkning til 5.2330 drap. Foto: Foto: DPA / AP / NTB scanpix

Vikersund-mannen Johan Solberg var med i den norske motstandsbevegelsen og ble tatt til fange av tyskerne våren 1944.

13. august samme år ankom han nazistenes konsentrasjonsleiren utenfor Gdansk i dagens Polen.

Fredag ble vitneforklaringen hans lest opp under rettssaken mot den tidligere SS-soldaten og fangevokteren Bruno Dey i Hamburg, der Solbergs sønn Gunnar var til sted og ble utspurt av dommer Anne Meier-Göring.

Sjokkopplevelse

– Mitt første møte med leiren var en sjokkopplevelse, forteller Solberg i vitneforklaringen, som ble nedtegnet av sønnen.

Solberg forteller videre hvordan han så vogner med lik bli skjøvet mot krematoriet i leiren og gulltenner bli trukket ut av munnen på de døde.

97-åringen forteller også hvordan han selv var vitne til elleve henrettelser i leiren.

Hengt ved siden av juletre

– Henrettelsen av to russiske gutter fjerde juledag gjorde sterkest inntrykk på meg, forteller han. De to ble hengt ved siden av et juletre.

Jøder ble behandlet verst av alle i leiren, ifølge Solberg, som i vitneforklaringen forteller hvordan han så rundt 100 jøder bli fraktet til gasskammeret daglig i flere uker.

– Ingen av dem vendte noensinne tilbake, fortalte han.

Tok Dey i hånden

Johans Solbergs datter Ingrid Hellerud og flere andre familiemedlemmer var også til stede i rettslokalet i Hamburg fredag, ifølge VG.

– Far var først i tvil, men valgte å vitne for å fortelle sin historie, for at dette ikke skal skje igjen, fortalte sønnen ifølge avisen da han etter opplesningen av vitnemålet ble utspurt av dommeren.

Da rettsmøtet var over gikk Gunnar Solberg og Ingrid Hellerud bort til farens tidligere fangevokter og tok ham i hånden.

– Han satte veldig stor pris på det håndtrykket, sier Deys forsvarer Stefan Waterkamp til VG.

Grusomme drap

93 år gamle Dey er tiltalt for å ha medvirket til drap på 5.230 mennesker i Stutthof-leiren, som var den første nazistene bygde utenfor Tyskland.

Dey var som 17-åring vakt i leiren fra 9. august 1944 til 26. april 1945 og støttet ifølge tiltalen «de grusomme drapene, i hovedsak av jødiske fanger».

Da rettssaken mot ham åpnet, hevdet Dey at han ikke deltok frivillig i grusomhetene, og han ga også uttrykk for anger.

