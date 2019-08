Tyrefekting gjenopptas på Mallorca

Billettsalget til fredagens kamp har gått strykende de siste dagene etter at den spanske forfatningsdomstolen ved årsskiftet underkjente en lokal lov fra 2017 som sterkt begrenset tyrefekting på de spanske Balearene, ifølge ABC.es.

Kampen finner sted i flomlys sent fredag kveld i anledning av at tyrefekterarenaen Coliseo Balear fyller 90 år.

Loven som er underkjent, innebar ikke et forbud mot tyrefekting, men mot å mishandle, skade eller drepe oksene.

Loven stipulerte dessuten at en tyrefekter kun kunne kjempe mot tre okser per kamp, og at hver kamp ikke kunne vare i mer enn 10 minutter. I tillegg var det innført en aldersgrense på 18 år og alkoholforbud på tribunene.

Forfatningsdomstolen mente at loven fjernet essensielle deler av sporten, som mange spanjoler oppfatter som en viktig del av spansk kultur.

Dyrevernsaktivister er imidlertid ikke glad for at sporten gjenoppstår i sin originale form, men de trøster seg likevel med at tyrefekting hører fortiden til og gradvis vil dø ut.

– Vi er overbevist om at tyrefekting er ved å dø ut, og at dette er siste gisp fra en døende forestilling, sier Francisco Vásquez Neria i AnimaNaturalis til BBC.

Det er ikke første gang forfatningsdomstolen har underkjent en begrensning av tyrefekting. I 2010 ble tyrefekting forbudt i Catalonia, men forbudet ble opphevet i 2016.

Da la forfatningsdomstolen vekt på at tyrefekting er en integrert del av den spanske kulturarven og derfor et nasjonalt anliggende som ikke kan avgjøres på lokalt nivå.