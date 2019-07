Fransk arkitekt mener at Notre-Dame ikke er trygg nok for gjenoppbygging

Sjefarkitekten for historiske monumenter i Frankrike, Phillipe Villeneuve, viste onsdag kulturminister Franck Riester rundt i katedralen for å gi ham et innblikk i framdriften og kompleksiteten i arbeidet.

Villeneuve sa at det fortsatt arbeides på spreng for å sikre bygget.

Blant annet jobbes det med å sette opp støttebuer i tre for å hindre at tak og vegger raser sammen. Roboter blir brukt for å hente ut forbrente benkerader og restene av taket som falt ned på gulvet i katedralen.

Sjefarkitekten sier at sikkerheten og kvaliteten på arbeidet går foran alt. Det foregår fortsatt mer opprydding enn gjenoppbygging.

President Emmanuel Macron har lovet at katedralen skal stå ferdig om fem år.