Britisk politi: Flere skadd i knivstikking på London Bridge

Tilstanden til de skadde er ikke kjent.

Politikilder opplyser til Sky News at den angivelige gjerningsmannen er skutt av politiet. Opplysningen er imidlertid ikke bekreftet av politiet.

Metropolitan Police opplyser på Twitter at de ved 14-tiden lokal tid fikk melding om en knivhendelse på London Bridge. De sier at flere personer er skadd, og at en mann er pågrepet av politiet.

En BBC -journalist på stedet sier han så en gruppe menn som slåss på broen, at politiet kom til stedet, og at det ble avfyrt skudd.

Londons borgermester Sadiq Khan skriver i en Twitter-melding at han er i tett kontakt med politiet i forbindelse med hendelsen.

Bilder og video fra stedet viser en rekke politibiler på broen, som er sperret av. Også ambulanser er på stedet, ifølge Sky News.

Politiet ber folk i området om å følge instruksjoner fra politi på stedet. Undergrunnsstasjonen ved London Bridge er stengt.