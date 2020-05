Johnsons rådgiver politianmeldt for karantenebrudd

En privatperson har anmeldt Boris Johnsons rådgiver Dominic Cummings, som risikerer politietterforskning etter at han besøkte familien da han var koronasmittet.

Boris Johnson har foreløpig lagt en beskyttende politisk hånd over rådgiver Dominic Cummings, men nå ligger det an til at rådgiverens karantenebrudd blir en politisak. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

En pensjonert kjemilærer sier han så Cummings og familien 12. april i byen Barnard Castle i Nord-England, skriver The Guardian og Mirror. På den tiden var Cummings etter eget utsagn fortsatt syk med koronasymptomer.

Den mektige politiske rådgiveren er i hardt vær etter at det kom fram at han trosset landets koronaregler da han reiste 42 mil fra London til Durham i stedet for å isolere seg hjemme. Formålet skal ha vært å besøke foreldrene hans så de kunne passe sønnen mens Cummings og kona var syke. Småbyen Barnard Castle er et populært reisemål rundt tre mil fra Durham.

Johnson forsvarte Cummings på en pressekonferanse søndag, men presset mot den britiske statsministeren øker. I tillegg til at både biskoper og helsearbeidere mener Cummings må gå, kommer det skarp kritikk internt i partiet. 15 parlamentsmedlemmer ber sjefen kvitte seg med den omstridte rådgiveren, ifølge Sky News.

Selv den ellers så regjeringsvennlige avisen Daily Mail spør nå «hvilken planet [Johnson og Cummings] er på». En redaktør i Financial Times viser til at en nær medarbeider av tidligere statsminister Tony Blair en gang skal ha sagt at «hvis Mail og Guardian er enige, er det bare å gi seg med én gang».