Justisdepartementet: Mueller har ikke bevist at Trump-medarbeidere samarbeidet med Russland

Det kommer fram i justisminister William Barrs sammendrag av Muellers sluttrapport. Sammendraget ble sendt til Kongressen søndag.

Robert Muellers gransking frikjenner ikke Donald Trump for anklager om å ha hindret etterforskningen, men beviser heller ikke noen forbrytelse, ifølge notat.

I sammendraget som justisminister William Barr sendte til Kongressen søndag, heter det at Mueller ikke har funnet bevis som er tilstrekkelig for å slå fast at Trump har hindret etterforskningens gang.

Barr fikk fredag spesialetterforsker Muellers sluttrapport fra den 22 måneder lange etterforskningen. Kongressen har krevd at hele rapporten offentliggjøres, men i første omgang fikk de folkevalgte justisministerens eget sammendrag.

(NTB)