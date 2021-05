Hamas svarte med raketter etter israelsk angrep

Hamas meldte natt til onsdag at over 200 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på et angrep mot Gaza.

Brannmannskaper i byen Holon utenfor Tel Aviv etter at raketter fra Gaza var blitt avfyrt natt til onsdag. Foto: Heidi Levine/AP/ NTB

Meldinger om angrep, luftvernsirener og evakuering av sivile til tilfluktsrom flere steder i Israel preget natt til onsdag. Hamas gikk ut med melding om at de hadde skutt over 200 raketter mot mål inne i Israel som svar på angrep mot Gaza.

Noe tidligere var det kommet nyhetsmeldinger om at israelske fly hadde bombet en ni etasjer høy bygning i Gaza. En drone hadde først kommet til området og avfyrt fem varselskudd, før jagerfly kort etter hadde bombet bygget.

Bygningen med leiligheter, en tannklinikk og flere medisinprodusenter skal ha fått omfattende skader.

I etterkant av bombingen gikk Hamas ut med en uttalelse om at 110 raketter var avfyrt mot Tel Aviv og ytterligere 100 mot byen Beersheva som svar på bombingen.

Far og datter

Minst to personer er drept i angrepene. En jente på 16 år og den 52 år gamle faren hennes døde da bilen de satt i, ble truffet av en av rakettene som slo ned i byen Lod utenfor Tel Aviv, melder avisa Haaretz.

Jenta ble erklært død på stedet, mens mannen døde senere på sykehus av skadene han var blitt påført. I alt er nå fem personer drept og flere titall personer skadd i Israel etter at konflikten mellom Hamas og Israel eskalerte i helgen.

Nye angrep

I Gaza er minst 35 personer drept i angrepene fra Israel, blant dem ti barn, ifølge helsemyndigheter i det selvstyrte området. Over 200 er såret. På Vestbredden ble en 26 år gammel palestinsk mann drept da han havnet i en konfrontasjon med politiet.

Det israelske forsvaret gikk senere på natten ut med en uttalelse at de hadde drept to «nøkkelpersoner» fra etterretningstjenesten til Hamas

I morgentimene kom det på nytt opplysninger om raketter mot Israel, denne gang fra gruppa Islamsk hellig krig (jihad), som sier den har skutt 100 raketter mot mål i Israel.