Ni bekreftet omkommet etter bygningskollapsen i Surfside i Florida

Ordføreren i Miami-Dade fylke sier at ni personer er bekreftet omkommet etter bygningskollapsen i Surfside i Florida.

Mike Noriega med bestemorens bursdagskort, som familien har funnet ved ruinene av den sammenraste boligblokka i Surfside. Hilda Noriega (92) bodde i sjette etasje og er fortsatt savnet. Foto: Joshua Goodman / AP / NTB

NTB-AP-AFP

Redningsarbeidere leter fortsatt etter ofre i ruinene av bygningen som kollapset like utenfor Miami torsdag. Foto: Al Diaz / AP / NTB

Brannen som har ulmet dypt nede i ruinene av den sammenraste bygningen i Surfside i Florida, er slukket, opplyser myndighetene søndag. Ni personer er bekreftet omkommet etter ulykken, men rundt 150 er ennå ikke gjort rede for. Foto: Gerald Herbert / AP / NTB

– Per i dag har ett av ofrene gått bort på sykehus, og vi har totalt hentet ut åtte døde på stedet, sier ordfører Daniella Levine Cava.

– Fire av de døde er identifisert, og de nærmeste har fått beskjed, sier hun. Fortsatt er det mer enn 150 personer som ikke er gjort rede for.

Letingen i ruinene er møysommelig og går langsomt. I en periode var innsatsen hindret av en brann dypt nede i bygningsrestene. Cava sier denne brannen søndag er brakt under kontroll.

Grøft

Fortsatt har myndighetene et håp om at det kan være overlevende etter ulykken, og mannskapene har laget en dyp grøft gjennom ruinhaugen i håp om å kunne finne flere av de savnede.

– Den er nå 38 meter lang, 6 meter bred og 12 meter dyp, sier Cava. Ordføreren sier det var gravingen av denne som har ført til at flere av ofrene er blitt funnet.

Den tolv etasjer høye bygningen med 130 boenheter i Surfside, rett nord for Miami Beach, kollapset midt på natten mens folk sov.

Siden har en desperat leting etter overlevende i haugen av bygningsmasser vært i gang. Pårørende fra hele USA har reist for å følge leteaksjonen på nært hold.

Savner bestemoren

Blant dem som håper på nytt om sine nærmeste, er medlemmer av Noriega-familien. Da han fikk høre nyheten om ulykken, skyndet Mike Noriega seg til stedet sammen med faren sin for å undersøke hva som hadde skjedd med den 92 år gamle bestemoren, Hilda Noriega.

De ble møtt av et marerittlignende syn. Der hvor en fløy av boligblokka Champlain Towers South hadde stått, var en 10 meter høy ruinhaug av forrevne betongblokker og forvridd metall.

Selv om 92-åringen fortsatt er savnet, har de funnet gjenstander fra leiligheten hennes i sjette etasje – en gammelt bilde av henne og den avdøde ektemannen sammen med et av barna, og et bursdagskort som venner fra Hilda Noriegas bønnegruppe sendte to uker tidligere.

– Det var en beskjed i alt kaoset rundt dette. Det betyr at vi ikke skal gi opp håpet, sier Mike Noriega.

Israelsk team

Surfside-ordfører Charles Burkett forsikret søndag familiene om at redningsarbeiderne arbeider uten opphold.

– Vi tenker ikke på noe annet, vårt eneste mål er å hente familiemedlemmene deres ut av ruinene, sier han til programmet This Week på ABC.

Israel har sendt en delegasjon med redningsarbeidere til Florida for å hjelpe til med letingen etter savnede. Blant dem som ikke er gjort rede for, er mange jøder, både israelske og amerikanske, og det israelske teamet skal hjelpe det jødiske samfunnet i Florida med å lete etter og identifisere savnede og omkomne.

Ifølge jødisk tro skal alle levninger av døde, helt ned til siste blodsdråpe, helst berges og begraves så snart som mulig.

Advarte

Lørdag ble det kjent at en sakkyndig advarte mot strukturelle skader på bygningen like nord for Miami Beach allerede i 2018. Dreneringen på flaten rundt et svømmebasseng på bakkenivå har ikke fungert slik den skulle, noe som førte til skader på betongen i fundamentet og i en garasje i bygningen.

Den konkrete årsaken til kollapsen vil imidlertid ta tid å etterforske.

De lokale myndighetene har kunngjort at de skal gjennomføre sikkerhetskontroller av alle bygninger som nærmer seg samme alder som den sammenraste boligblokka, rundt 40 år.