Melania og Ivana Trump i ordkrig

Ivana Trump, president Donald Trumps første kone sa i et intervju med ABC News at hun kunne endret mye i Det hvite hus.

– Jeg har direktenummeret til Det hvite hus, men jeg vil egentlig ikke ringe ham der fordi Melania er der. Og jeg vil ikke skape noe sjalusi eller noe for jeg er jo Trumps første kone, så jeg er førstedamen, okay? sa Ivana Trump og lo.

Publiserer memoarer

68 år gamle Ivana promoterer sin nye bok «Raising Trump» som publiseres tirsdag. Under intervjuet sa hun at Melania må ha det forferdelig i Washington, men at hun selv hadde bestått jobben som førstedame med glans.

– Ville jeg ha kunnet rettet opp Det hvite hus på fjorten dager? Absolutt. Kan jeg holde en tale på førtifem minutter uten manus? Absolutt. Kan jeg lese en kontrakt? Kan jeg forhandle? Absolutt, fortsatte hun. Ivana påpeker videre at hun likevel ikke hadde ønsket å være der fordi hun foretrekker friheten sin.

Melania svarer

USAs førstedame Melania Trump gikk til sjeldent motmæle etter mandagens intervju.

– Fru Trump har gjort Det hvite hus til et hjem for Barron og presidenten. Hun elsker å bo i Washington og er beæret over å ha rollen som USAs førstedame, heter det i en pressemelding fra Melanias talskvinne Stephanie Grisham.

– Hun planlegger å bruke tittelen og rollen til å hjelpe barn, ikke selge bøker. Det er helt klart ingen substans i denne uttalelsen fra en ekskjæreste, men dessverre kun oppmerksomhetssykt og selvsentrert bråk, heter det videre.

Ivana og Donald Trump var gift fra 1977 til 1992. Sammen har de barna Donald jr., Ivanka og Eric. Han giftet seg med sin tredje kone Melania Trump i 2005 og sammen har de sønnen Barron. Datteren Tiffany fikk han med sin andre kone Marla Maples.