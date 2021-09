«Sjaman» erklærte seg skyldig for Kongress-storming

Jacob Chansley, kjent som QAnon-sjamanen, har erklært seg skyldig i saken mot ham etter stormingen av Kongressen.

Jacob Chansley, også kjent som Jake Angell eller QAnon-sjamanen, var en av de mest profilerte deltakerne da Kongressen ble stormet 6. januar.

NTB-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I en føderal domstol i Washington fredag sa Chansley seg skyldig i å ha hindret en offentlig handling.

Ifølge New York Times vil påtalemyndigheten legge ned påstand om mellom 41 og 51 måneders fengsel for 33-åringen.

Under stormingen av Kongressen var Chansley lett gjenkjennelig med sitt karakteristiske antrekk, som inkluderer horn og pelskappe. Han ble pågrepet og siktet kort tid etter stormingen.

– Siden 6. januar har han gått gjennom en prosess med smerte, depresjon, isolasjon, refleksjon og erkjennelse av psykiske helseproblemer og har erkjent at han må jobbe mer med seg selv, sier forsvarer Al Watkins til CNN. Advokaten har flere ganger forsøkt å få Chansley løslatt, men retten har gjentatte ganger kommet fram til at 33-åringen utgjør en for stor fare.

Rundt 600 personer er siktet etter stormingen av Kongressen. Fem mennesker døde under opptøyene, og fire politifolk som var på jobb den dagen, har senere tatt sitt eget liv.