Steve Bannon tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen

Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen.

NTB-AFP

For mindre enn 20 minutter siden

Tiltalen fra justisdepartementet i USA fredag kveld har bakgrunn i at Bannon nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar.

Dermed stemte Representantenes hus i oktober for å be påtalemyndigheten om at han straffeforfølges.