Frankrikes regjering overlevde to mistillitsforslag

Statsminister Elisabeth Bornes regjering blir sittende i Frankrike. Mandag overlevde regjeringen to mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen.

Statsminister Elisabeth Borne og den franske regjeringen overlevde mandag to mistillitsforslag og blir sittende.

NTB-Reuters-AFP

Folkevalgte på venstresiden demonstrerte mandag i den franske nasjonalforsamlingen, i protest mot at regjeringen tvang gjennom en omstridt pensjonsreform uten å legge den fram for dem.

President Emmanuel Macrons og den franske regjeringens pensjonsreform har utløst omfattende protester i Frankrike, som her i Paris lørdag.

278 representanter stemte for det første mistillitsforslaget, men for å felle regjeringen krevde det tilslutning fra 287 representanter.

Mistillitsforslaget var fremmet av den lille sentrumsgruppen Liot og fikk støtte fra Nupes-alliansen på ytre venstre fløy.

Det ytterliggående høyrepartiet Nasjonal samling, ledet av Marine Le Pen, fremmet også et mistillitsforslag, men dette fikk støtte fra bare 94 representanter.

Bakgrunnen for de to mistillitsforslagene var regjeringens beslutning om å presse gjennom en pensjonsreform uten avstemning i nasjonalforsamlingen.

Ikke flertall

Partiet til president Emmanuel Macron og statsminister Borne, Renaissance, har ikke lenger flertall i nasjonalforsamlingen. Men det var likevel ikke ventet at mistillitsforslagene ville få flertall.

Lederne i det konservative partiet Les Républicains (LR) utelukket på forhånd at de ville stemme for mistillitsforslagene.

Selv om opposisjonen ikke fikk flertall for å felle regjeringen, gir de ikke opp kampen mot pensjonsreformen. Nå vil de la landets grunnlovsdomstol vurdere lovligheten av regjeringens framgangsmåte, noe som kan resultere i at hele eller deler av reformen blir kjent lovstridig.

Omstridt

Den omstridte reformen innebærer at pensjonsalderen økes fra 62 år til 64 år, og at folk må stå lenger i arbeidslivet for å kunne få full pensjon. Planen har i lengre tid resultert i demonstrasjoner og protester.

Reformplanen ble først behandlet i overhuset i nasjonalforsamlingen, der den torsdag ble vedtatt med 193 mot 114 stemmer. Men i underhuset, der Bornes regjering har et mindretall i ryggen, var det usikkert om planen ville få flertall.

Regjeringen valgte derfor å utnytte et smutthull i loven som gir anledning til å omgå nasjonalforsamlingen for å få vedtatt en lov.