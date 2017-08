Politiet etterforsker mulig terrorforbindelse etter avlyst konsert i Rotterdam

Konserten med bandet Allah-Las ble avlyst og lokalene evakuert da politiet mottok tips fra spanske kolleger onsdag kveld. En spanskregistrert varebil med gassflasker ble stanset i nærheten.

Den spanske bilføreren ble pågrepet.

Los Angeles-bandet skulle etter planen ha spilt i Rotown, et lokale som kan ta opptil 1.000 mennesker, men arrangøren valgte å avlyse konserten etter henstilling fra politiet.

– Etter råd fra politiet er vi tvunget til å avlyse konserten med Allah-Las. Det er ikke noen poeng å komme hit. Vi beklager uleiligheten, het det i en kunngjøring.

Ifølge Rotterdams borgermester Ahmed Aboutaleb ble beslutningen om å avlyse konserten tatt etter tips fra spansk politi. Det er ingen direkte forbindelse mellom hendelsen i Rotterdam og forrige ukes terrorangrep i Catalonia, opplyser en kilde fra nederlandsk rettsvesen til nyhetsbyrået Reuters.

Sjåfør i avhør

En liten spanskregistrert varebil ble stanset i nærheten av konsertlokalet. Det ble funnet flere gassflasker i bilen, men det er uklart om funnet kan knyttes til terrortrusselen mot konsertlokalet, understreket Aboutaleb på en pressekonferanse sent onsdag kveld.

Bilen blir undersøkt av sprengstoffeksperter fra det nederlandske forsvaret.

Konsertlokalet ligger i Maasilo i Rotterdam, et messeområde som ligger ved elva Maas. Området ble onsdag kveld evakuert av væpnede politifolk iført skuddsikre vester før konserten skulle ha startet.

Omstridt navnevalg

Allah-Las spiller psykedelisk 1960-tallsrock og sammenlignes med band som The Doors, The Byrds og Beach Boys.

Bandet har tidligere måttet avlyse en konsert i Tyrkia, angivelig som følge av reaksjoner mot at dets navn inneholder ordet Allah, arabisk for Gud, skriver The Independent.

I et intervju med britiske The Guardian i fjor fortalte bandets frontfigur Miles Michaud at de valgte navnet Allah-Las fordi de mente at det hørtes hellig ut. Han sa videre at de ikke hadde falt dem inn at det kunne virke støtende på muslimer.

Michaud innrømmet at navnevalget hadde resultert i en strøm av henvendelser fra muslimer og fortalte at de forsøkte å svare på alle for å forklare at det slett ikke er bandets mening å støte noen.