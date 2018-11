Stemmeopptelling i pluss for Demokratene

En uke etter valget ser bildet mer positivt ut for Demokratene enn det gjorde på valgnatta.

Så langt er det avklart at Demokratene har vunnet minst 32 nye seter i Representantenes hus.

De er i tet i opptellingen av stemmene for ytterligere fire plasser, og ifølge nyhetsbyrået AP kan de ha vunnet opp mot 40 seter når de endelige resultatene foreligger. Fintellingen kan i noen tilfeller ta flere uker.

Demokratene trengte bare 23 nye representanter for å vinne flertallet i Huset – et mål de dermed har nådd med god margin.

Demokrat vant i Arizona

Republikanerne er derimot sikret fortsatt flertall i Senatet, der Demokratene ligger an til å tape to seter.

Demokratene i Senatet fikk likevel en oppmuntring mandag, da det ble klart at partifelle Kyrsten Sinema (42) vant senatsvalget i Arizona. Hun ble med det den første kvinnelige senatoren fra delstaten, som tidligere har vært dominert av republikanerne.

President Donald Trump gikk før helgen ut med påstander om korrupsjon i forbindelse med valget i Arizona, noe som ble avvist av den avtroppende republikanske senatoren Jeff Flake.

Uavklart i Florida

Også i Florida og Georgia gjenstår det i flere valg å kåre en vinner.

I helgen begynte en ny opptelling av stemmene i Floridas senatsvalg, der delstatens avtroppende guvernør, republikaneren Rick Scott, kjemper mot demokraten Bill Nelson.

Også i kampen om hvem som skal ta over etter guvernør Scott, er det nyopptelling. Demokraten Andrew Gillum kjemper mot republikanernes kandidat Ron DeSantis, som har fått støtte av president Donald Trump.

Trump har kommet med anklager om valgfusk også i Florida, igjen uten å legge fram bevis. Myndighetene i Florida har opplyst at de ikke har startet etterforskning av mulig valgfusk.

Omvalg i Georgia?

I Georgia er republikanernes guvernørkandidat Brian Kemps ledelse over demokratenes motkandidat Stacey Abrams så liten at hun mener det kan bli aktuelt med nyvalg.

Abrams har basert mye av sin valgkamp på at alle velgerne skal få mulighet til å bruke stemmeretten. Kemp, som inntil i forrige uke hadde det overordnede ansvaret for velgerregistrering i Georgia, er blitt beskyldt for å hindre personer med minoritetsbakgrunn i å stemme.

– Jeg slåss for å sikre at vårt demokrati representerer alle som noensinne har satt sin lit til det. Jeg kjemper for alle fra Georgia som avla stemme, og lover at stemmen deres vil telle, sier Abrams i en uttalelse.

Skulle Abrams vinne et eventuelt omvalg, vil hun bli den første svarte, kvinnelige guvernøren i amerikansk historie.