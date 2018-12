PST: Kan ikke si med sikkerhet at IS står bak

Bjørnland forteller at PST ikke er i en situasjon der de kan si med sikkerhet at IS står bak angrepet.

PST-sjefen, som er utnevnt til politidirektør fra 1. april, opplyser at Kripos har hovedansvar for det norske bidraget i etterforskningsarbeidet etter dobbeltdrapet i Marokko og hjelper marokkansk politi dersom de ønsker det.

Bjørnland legger til at PST bistår i arbeidet, men ønsker ikke si noe om hva PSTs bidrag er. Hun ønsker heller ikke kommentere innholdet i videoen, som ble lagt ut på internett.

Kripos samarbeider med dansk politi for å få videoen fjernet.

Politiets Efterretningstjeneste i Danmark (PET) uttaler torsdag at de sammen med politiet analyser videoen, men at de ikke kan si noe nærmere om ektheten av den.

Også danske myndigheter er i tett kontakt med marokkanske myndigheter.

– PET følger løpende utviklingen i trusselbildet, herunder om situasjonen i Danmark påvirkes av hendelser i utlandet. Det gjelder også etter hendelsen i Danmark. Situasjonen endrer ikke vurderingen av terrortrusselen mot Danmark, som fortsatt er alvorlig, heter det i en uttalelse fra PET.