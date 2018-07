Redningsaksjon i gang i Thailand: – Dette er D-dagen

Totalt 18 dykkere tok seg inn i grottekomplekset Tham Luang nord i Thailand klokken 10 søndag morgen lokal tid (klokken 5 norsk tid), opplyser fungerende provinsguvernør og sjef for redningsaksjonen Narongsak Osottanakorn på en pressekonferanse.

– I dag er det D-dag. Vi har ikke vært mer klare enn det vi er i dag, sa Narongsak.

Helsepersonell har trent i tre dager og er klare til å motta guttene så snart de kommer ut av grotten. Totalt står 13 ambulanser og et helikopter klart til å ta imot guttene.

Blant de 18 dykkerne er 13 utenlandske og 5 thailandske. Narongsak betegner de utenlandske dykkerne som «all stars» og sier at fem av Thailands beste dykkere er valgt ut til å hjelpe dem. Det har vært et poeng å sende thailandske dykkere som lettere kan kommunisere med guttene.

– Været er fint. Vannstanden er fin. Dykkerne er klare. Guttene er fysisk, emosjonelt og mentalt klare til å komme ut, sier Narongsak, som ikke ville svare på spørsmål om hvorvidt guttene vil bli nødt til å dykke på vei ut.

Kan ta flere dager

Fordi guttene skal fraktes ut en etter en, vil de ikke komme ut samtidig, understreker provinsguvernøren. Hver av guttene vil etter planen bli fulgt ut av to dykkere.

– Hvor lang tid det tar kommer an på været og vannstanden. Hvis ting endrer seg, avbryter vi. Men jeg forventer at redningsaksjonen vil være i mål i løpet av de neste par dagene, sier Narongsak.

Han anslår at veien inn og ut tar minst 11 timer og at den første gutten vil være ute av grotten tidligst klokken 21 lokal tid. Han advarer samtidig om at det kan ta så mye som tre eller fire dager å fullføre hele operasjonen dersom de er uheldige med været.

– De 13 vil kontinuerlig komme ut i løpet av 2–4 dager, men alt dette kan selvsagt plutselig forandres på grunn av vær og vannforhold, sier generalmajor Chalongchai Chaikayam i den thailandske hæren.

Guttene og fotballtreneren deres har blitt informert om at redningsaksjonen er i gang.

Media bortvist

Dykkere og helsepersonell ankom området nær inngangen til grotten søndag morgen. Samtidig ble alle som ikke deltar i redningsaksjonen, bedt om å forlate området umiddelbart. Politiet har også ryddet veiene som leder til grotten, sannsynligvis for å gi klar bane for ambulansene, ifølge The Guardian.

Myndighetene har gitt streng beskjed om at ingen bilder skal tas under redningsaksjonen. De mer enn 1.000 pressefolkene som har møtt opp for å dekke saken, er henvist til et område flere kilometer fra inngangen til grotten.

De tolv guttene, alle mellom 11 og 16 år gamle, og fotballtreneren deres, har vært innesperret i Tham Luang-grotten i 15 dager. Siden har arbeidet med å få dem ut vekket enorm internasjonal oppmerksomhet. Guttene har mottatt lykkønskninger fra kjente personligheter over hele verden og er blant annet invitert til å overvære VM-finalen dersom de kommer ut i tide.

Ingen alternativer

Siden guttene ble funnet i live inne i grotten 2. juli, har redningsledelsen sett på ulike alternativer for å få dem ut derfra. Mer enn 100 hull har blitt boret ned i bakken, flere av dem mer enn 400 meter dype, uten at redningsarbeiderne har lyktes med å nå fram til guttene. Søndag sier Narongsak at grottegangene er eneste vei ut.

Provinsguvernøren har flere ganger uttalt at det ikke er aktuelt å frakte guttene ut før det er «100 prosent trygt». På grunn av det kraftige regnværet som er varslet de kommende dagene, og fordi monsunregnet kan vare så lenge som fire måneder, har myndighetene likevel fått press på seg til å gjennomføre redningsaksjonen så fort som mulig.

I forrige uke omkom den 37 år gamle tidligere marinejegeren Saman Kunont, som jobbet med å sikre luftforsyningen til grottesystemet, da han selv gikk tom for oksygen.