Tjenestemann: Ingen land unntas fra Trumps toll

– Trump har gjort det klart at dette er tollsatser som skal gjelde over hele fjøla, uten unntak, sier tjenestemannen til reportere. Det hvite hus åpner likevel for situasjonsbestemte unntak, som vil bli vurdert fra sak til sak, opplyser tjenestemannen, som ikke ønsker å bli navngitt.

Trumps planer om å innføre 10 prosent toll på import av stål og 25 prosent toll på aluminium har ikke blitt godt mottatt. USAs handelspartnere er unisont negative, og flere frykter at det proteksjonistiske tiltaket kan utløse handelskrig. Stemningen blir neppe bedre av at vennlig innstilte land ikke får unntak fra de nye tollsatsene.

Mens USA har gått hardt ut mot Kina med beskyldninger om at landet ikke følger reglene i internasjonal handel, kjøper USA brorparten av stålet sitt fra samarbeidende land som Canada, Brasil og Sør-Korea. USA er verdens største stålimportør.

Trump møtte kritikken med å høyne innsatsen og si at «handelskrig er bra – og lett å vinne». Han tok også til orde for «gjensidige skatter» rettet mot eksport fra land som tar toll på importvarer fra USA.

Mange i det amerikanske regjeringsapparatet og i Kongressen ble tatt på sengen av Trumps forslag. Det hvite hus skal ikke engang ha gjort en juridisk vurdering av de foreslåtte endringene, sier kilder til nyhetsbyrået AFP. Samtidig har tjenestemenn i administrasjonen forsvart metalltollen og sagt at prisøkningen på varer i USA knapt vil bli merkbar.