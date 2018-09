Republikanerne ser ut til å ville godkjenne Kavanaugh

Avstemningen er planlagt å finne sted 19.30 norsk tid. Hvis Kavanaugh får nok stemmer, blir saken sendt videre til Senatets plenumsforsamling der det skal holdes en siste avstemming. Denne er ventet å bli gjennomført tirsdag.

Demokratene reagerte med raseri og flere forlot Senatets justiskomité etter at republikanerne besluttet å gå videre med Kavanaugh-avstemningen fredag.

Avgjørelsen ble tatt til tross for at tre kvinner de siste dagene har anklaget Kavanaugh for seksuelle overgrep.

Emosjonell høring

Den ene av kvinnene, psykologiprofessoren Christine Blasey Ford, forklarte seg om det angivelige overgrepet i flere timer da hun torsdag møtte i justiskomiteen. Amerikanske medier mener hun fremsto som svært troverdig.

Ifølge Ford skjedde overgrepet både hun og han var tenåringer på 1980-tallet

Etterpå var det Kavanaughs tur til å bli spurt ut. Han avviste anklagene på det sterkeste. Flere ganger hevet han stemmen under den svært følelsesladde høringen.

Demokratene ønsker en grundigere etterforskning av anklagene mot Ford.

Vippestemme

Den moderate republikanske senatoren Jeff Flake ga tidligere fredag beskjed om at han vil stemme ja til å anbefale Kavanaugh til stillingen som høyesterettsdommer, som sistnevnte i så fall vil beholde på livstid.

Flakes stemme er viktig ettersom han var regnet som en som kunne ha stemt mot Kavanaugh og vippet flertallet i Demokratenes favør. Republikanerne har elleve representanter i komiteen, mens Demokratene har ti.

Som følge av beslutningen ble Flake stanset av flere kvinner i Senatets korridorer som gråtkvalt fortalte ham sine egne historier om seksuelle overgrep mens Flake sto stille og lyttet.

President Donald Trump har sagt at han var fornøyd med høringen torsdag. Han har flere ganger sagt at ham mener anklagene mot Kavanaugh er politisk motivert.

