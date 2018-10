Mange jordskjelvofre i Indonesia har fortsatt ikke fått nødhjelp

Tiden renner snart ut for redningsmannskapene, som fortsatt har et håp om å finne overlevende i ruinene etter jordskjelvet og tsunamien som rammet øya Sulawesi fredag.

Samtidig som redningsarbeidet foregår, jobbes det med å sende forsyninger til overlevende i de jordskjelvrammede områdene på øya. Fortsatt er det mange som verken har fått medisiner, mat eller vann. Frustrasjonen vokser spesielt i de områdene som er hardest rammet.

Sju fly med nødhjelp

– Vi føler at vi er stebarnet fordi all hjelp går til Palu. Det er mange barn som er sultne og syke, men det finnes verken melk eller medisiner, sier Mohammes Taufik fra provinsen Donggala, som ligger nord for byen Palu.

Minst 1.347 mennesker er bekreftet omkommet etter skjelvet, og det er ventet at tallet fortsatt kan stige. Rundt 800 er innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Natt til onsdag ankom minst sju transportfly flyplassen i Palu med nødhjelp. I tillegg ankom et fly med flere tusen liter bensin.

Tar fra butikkene

På grunn av de store ødeleggelsene er mange områder isolerte, og ødelagt infrastruktur har bidratt til at mange må vente på nødhjelp. Provinslederen i Donggala, Kasman Lassa, har gitt befolkningen lov til å ta mat fra butikkene.

– Alle er sultne, og folk trenger mat etter å ikke ha spist på flere dager. Vi har delt ut mat, som ris, men det var ikke nok. Det er mye folk her, så problemet er at vi ikke kan presse dem til å holde seg lengre, sier Lassa om avgjørelsen.

FNs nødhjelpskontor kaller krisen i Indonesia for enorm. Folk mangler både tak over hodet, rent vann, mat, drivstoff og akutt helsehjelp. Mandag anslo nødhjelpskontoret at 191.000 mennesker har akutt behov for hjelp etter naturkatastrofen, blant dem 46.000 barn og 14.000 eldre. Ifølge FN har 62.000 personer mistet hjemmene sine.