Ford ikke i tvil om at Kavanaugh prøvde å voldta henne

Ford så nervøs ut da hun avla ed og startet sitt vitnemål i høringen i Senatets justiskomité torsdag om anklagene hennes mot Kavanaugh for seksuelt overgrep.

Hun sa hun var skrekkslagen, men følte til slutt det var hennes samfunnsplikt å stå fram med voldtektsanklagen mot dommer Brett Kavanaugh da hun skjønte at han var på vei til å bli dommer for livstid i høyesterett.

De fleste kommentatorene, inkludert konservative Fox News, mener at hun sto fram som svært troverdig, og at sesjonen i Senatets justiskomité ikke gikk bra for republikanerne.

- Katastrofe

Fox News' Chris Wallace sa at Fords vitnemål var en katastrofe for republikanerne. Flere av Fox' kommentatorer uttrykte frustrasjon over hvordan republikanernes innleide utspørrer gikk fram.

Senere torsdag skulle Kavanaugh selv vitne i justiskomiteen, men flere kommentatorer sier allerede etter Fords vitnemål at sjansene for at han blir godkjent, nå er blitt mindre.

Før Ford sto fram, og deretter andre kvinner også sto fram med nye anklager, syntes det nærmest sikkert at han ville bli godkjent.

I starten av høringen beskrev Ford hendelsen der hun sier at hun ble utsatt for et overgrep fra Kavanaugh da hun var 15 år gammel, slik det allerede er kommet fram i hennes brev til senator Dianne Feinstein.

Hun forklarte blant annet at hun var redd for at Kavanaugh skulle voldta henne, og at hun var redd for at han ved et uhell skulle drepe henne da han hindret henne i å skrike ved å holde hånden over munnen hennes.

Fryktet ikke å bli hørt

Hun sa også at hun lenge slet med om hun skulle stå fram fordi hun fryktet at hennes stemme skulle drukne stemmene til alle Kavanaughs støttespillere. Men hun ble til slutt presset til å stå fram personlig på grunn av press fra pressen.

Etter at hun forklarte seg, ble hun spurt ut av en påtaleadvokat fra Arizona, Rachel Mitchell, som var innkalt for å bistå i utspørringen.

På spørsmål fra Feinstein og senator Patrick Leahy svarte hun at hun er 100 prosent sikker på at Kavanaugh var den som dyttet henne og la seg over henne på senga i soverommet.

Hun sa også at det hun best husker fra episoden, var at Kavanaugh og hans kamerat Mark Judge lo høylytt mens de lå oppå henne. De fortsatte å le etter at hun greide å vri seg løs og låse seg inn på toalettet.

Troverdig og emosjonell

Noen av spørsmålene tok åpenbart sikte på å så tvil om hennes troverdighet, blant annet om hvorfor hun fløy så ofte hvis hun var redd for å fly, og om hvem som betalte for advokatene hennes.

Men Ford framsto som troverdig, men også svært sårbar og emosjonell mens hun beskrev hendelsen og svarte på spørsmål.

– Desto mer nølende, desto mer skjør hun framstår, desto mer troverdig og sterk framstår hun overfor dem som hører på, sa Fox News' Brit Hume.

Under høringen var det ikke én av de elleve republikanske senatorene som stilte spørsmål. De overlot utspørringen til sin innleide påtaleadvokat, vel vitende om at det ville ta seg dårlig ut overfor amerikanske kvinner om elleve eldre, hvite menn skulle stå for en aggressiv utspørring av et offer for et seksuelt overgrep, ikke minst i disse metoo-tider.

En rekke demokrater derimot stilte spørsmål som tydelig la opp til å styrke hennes troverdighet, samtidig som de roste Ford for motet hun viste ved å stå fram, og kritiserte republikanerne for ikke å ha sørget for en FBI-etterforskning av Fords påstander.

Ved slutten av utspørringen så Mitchell ut til å kritisere republikanerne i komiteen som hadde hyret henne, da hun sa at en slik høring med fem minutter lange innlegg ikke er hvordan man skal avhøre ofre for seksuelle overgrep.