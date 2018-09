Ford sa hun var skrekkslagen, men at det var hennes plikt å stå fram

Ford så nervøs ut da hun avla ed og startet sitt vitnemål i høringen i Senatets justiskomité torsdag om anklagene hennes mot Kavanaugh for seksuelt overgrep.

I løpet av de neste 20 minuttene beskrev hun hendelsen der hun sier at hun ble utsatt for et overgrep fra Kavanaugh da hun var 15 år gammel, slik det allerede er kommet fram i hennes brev til senator Dianne Feinstein.

Hun forklarte blant annet at hun var redd for at Kavanaugh skulle voldta henne, og at hun var redd for at han ved et uhell skulle drepe henne da han hindret henne i å skrike ved å holde hånden over munnen hennes.

Fryktet ikke å bli hørt

Hun sa også at hun lenge slet med om hun skulle stå fram fordi hun fryktet at hennes stemme skulle druknes ut av alle Kavanaughs støttespillere. Men hun ble til slutt presset til å stå fram personlig på grunn av press fra pressen.

Etter at hun forklarte seg, ble hun spurt av en påtaleadvokat fra Arizona, Rachel Mitchell, som er innkalt for å bistå i utspørringen, og av flere senatorer.

På spørsmål fra Feinstein og senator Patrick Leahy svarte hun at hun er 100 prosent sikker på at Kavanaugh var den som dyttet henne og la seg over henne på senga i soverommet.

Hun sa også at det hun best husker fra episoden, var at Kavanaugh og hans kamerat Mark Judge lo av henne da de gikk ned trappa etter at hun kom seg løs.

Troverdig og emosjonell

Ford framsto som troverdig, men også svært sårbar og emosjonell mens hun beskrev hendelsen og svarte på spørsmål.

Da han åpnet høringen, vedgikk komitéleder Grassley at det har vært et par vanskelige uker for Kavanaugh og Ford, og han ba om unnskyldning for det de har måttet gå gjennom.

Etter Grassleys presentasjon var turen kommet til Feinstein, som er Demokratenes høyest rangerte medlem av komiteen.

Hun kritiserte republikanerne i komiteen for å forsøke å hastegjennomføre godkjenningen av Kavanaugh, og ikke innkalle andre som har kommet med anklager mot Kavanaugh.