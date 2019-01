Spesialutsending sier Taliban og USA ikke er enige om avtale likevel

I en serie Twitter-meldinger skriver han at møtene har vært produktive, men at man ikke har kommet i mål ennå.

– Disse møtene var mer produktive enn de har vært tidligere. Vi har gjort stor fremgang på vesentlige felt, skriver han.

Han legger til at samtalene vil gjenopptas snart, og at det stadig er flere ting man må bli enige om. «Ingenting er avgjort før alt er avgjort», skriver han, og understreker at en eventuell avtale må involvere dialog innad i Afghanistan og en «komplett våpenhvile».

Taliban sier de er enige

Meldingene motsier Talibans tidligere utsagn til Reuters om at de har kommet til enighet med USA.

Opplysningene er ikke blitt bekreftet av amerikanske diplomater, og ingen av sidene har offentliggjort noen uttalelse om det eventuelle avtaleutkastet.

Khalilzad skriver videre at han nå er på vei til Afghanistan, der han skal orientere president Ashraf Ghani om fremgangen etter seks dager med samtaler i Qatars hovedstad.

Våpenhvile

I den påståtte avtalen skal det ifølge Taliban-kilder ha kommet løfter fra jihadistgruppen om at Afghanistan ikke vil kunne bli brukt som en plattform til å angripe USA og deres allierte av al-Qaida og IS.

Kildene sier videre at et av nøkkelpunktene i avtalen omhandler en våpenhvile, men at de ikke har fått bekreftet noen tidslinje på når den eventuelt vil tre i kraft. Taliban sier de kun vil snakke med afghanske representanter under en våpenhvile.

Målet er å få i stand en avtale som kan gjøre slutt på den 17 år lange krigen.