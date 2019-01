Taliban sier de er enige med USA om avtaleutkast

Det bekrefter Taliban til Reuters.

Opplysningene er ikke blitt bekreftet av amerikanske diplomater, og ingen av sidene har offentliggjort noen uttalelse om utviklingen.

I avtalen skal det ifølge Taliban-kilder ha kommet løfter fra jihadistgruppen om at Afghanistan ikke vil kunne bli brukt av al-Qaida og IS til å angripe USA og deres allierte.

Kildene sier videre at et av nøkkelpunktene i avtalen omhandler en våpenhvile, men at de ikke har fått bekreftet noen tidslinje på når den eventuelt vil tre i kraft. De sier de kun vil snakke med Afghanistans representanter under en våpenhvile.

USAs spesialutsending Zalmay Khalizdad er nå på vei til Afghanistans hovedstad Kabul for å orientere president Ashraf Ghani om fremgangen etter avslutningen av de seks dager lange samtalene i Qatars hovedstad, melder Reuters.

USAs ambassade i Kabul har ikke bekreftet opplysningene om at Khalizdad er på vei, og heller ikke innholdet i Taliban-kildenes fremstilling av saken.

Målet er å få i stand en avtale som kan gjøre slutt på den 17 år lange krigen.