Tre nye kvinner anklager Hoffman for trakassering

Hoffman (80) sier til magasinet at alle historiene er «ærekrenkende løgner».

En av kvinnene er manusforfatteren Cori Thomas, som sier hun tilbrakte en dag med Hoffman og datteren hans i 1980, da hun var 16 år gammel. Hun sier hun var alene på Hoffmans hotellrom etter middag og ventet på at moren skulle hente henne, da Hoffman plutselig stilte seg foran henne naken. Han skal deretter ha spurt om hun kunne massere føttene hans.

To andre kvinner sier Hoffman «stakk fingrene i dem» under innspillingen av filmen «Ishtar» i 1987. Han skal ha tilbudt en av kvinnene, som da var 22 år gammel og som ønsker å være anonym, å kjøre henne hjem.

– Han stakk fingrene sine rett inn i meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Han smilte, mens jeg stivnet helt, fortalte kvinnen magasinet.

– Jeg satt på badet og gråt etterpå. Jeg tenkte «herregud, det føles ut som om jeg er blitt voldtatt». Det skjedde uten advarsel, sa den andre kvinnen Melissa Kester.

Manusforfatter Anna Graham Hunter var den første anklaget Hoffman for å ha klådd på henne under innspilling av fjernsynsfilmen «En handelsreisendes død». Hoffman svarte med følgende uttalelse:

– Jeg har den største respekt for kvinner og det er en forferdelig følelse at det jeg kan ha gjort, kan ha utsatt henne for noe så ubehagelig. Jeg beklager. Dette er ikke representativt for hvem jeg er.