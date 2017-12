Måling: Flertall mener USA har blitt verre under Trump

Amerikanerne har et pessimistisk syn på USAs fremtid ved utgangen av 2017, viser en ny meningsmåling gjennomført av NORC Center for Public Affairs Research for nyhetsbyrået AP.

Målingen viser at mindre enn en firedel av amerikanerne mener Trump har oppfylt valgløftene sine, som blant annet gikk ut på å oppheve Obamacare, trekke USA fra atomavtalen med Iran og investere store penger i landets infrastruktur.

Blant de republikanske velgerne sier halvparten at de mener Trump oppfyller løftene sine.

Kun tre av ti amerikanere sier USA er på vei i riktig retning, mens 52 prosent sier altså at landet er forverret under Trump-regimet.

På den forrige undersøkelsen NORC gjorde for AP i oktober sa imidlertid hele sju av ti at de mente Trump gjorde en dårlig jobb, og kun 24 prosent mente da landet beveget seg i riktig retning.