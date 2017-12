Senator Al Franken trekker seg etter anklager om seksuell trakassering

Senatoren fra Minnesota var en gang en stigende stjerne i det demokratiske partiet, men ble torsdag innhentet av fortiden. Han sier han vil trekke seg fordi påstandene om trakassering gjør arbeidet som senatsmedlem svært vanskelig.

Flere ledende kvinner i det demokratiske partiet har bedt ham trekke seg, og partistøtten i Minnesota har sunket betydelig på siste dagene.

Minnesotas guvernør Mark Dayton sier at han ikke har bestemt hvem som skal ta Frankens plass. Dette vil bli klart i løpet av få dager. Vedkommende blir sittende fram til mellomvalget i november 2018, der den som vinner plassen, vil sitte resten av Frankens periode ut 2020.

Husker ulikt

Franken avviser mange av påstandene og sier at han husker en del hendelser annerledes enn de kvinnene som nå står fram.

– Ikke desto mindre kunngjør jeg herved at jeg i løpet av de nærmeste ukene vil trekke meg som medlem av Senatet, sa Franken. Demokratiske senatorer og medarbeidere sto med steinansikter og hørte på talen, mens medlemmer av Frankens familie satt på galleriet og klarte ikke å holde tårene tilbake.

Franken gjorde torsdag et poeng av at han presses til å gå av, mens president Donald Trump er kommet tilsynelatende uskadd gjennom innrømmelser om at han har plukket på kvinner både her og der.

Var komiker

Den første kvinnen som anklaget politikeren, var radiojournalisten Leeann Tweeden. I november offentliggjorde hun et bilde fra 2006, der Franken, som da var komiker, smiler bredt mens han later som han griper etter brystene hennes mens hun sover på et militærfly under en turné i Midtøsten.

De to var på rundtur for å underholde amerikanske soldater. Tweeden fortalte også at Franken tvang seg til et kyss.

Bare timer senere sto en annen kvinne fram og sa at senatoren hadde klemt henne rundt livet, langt mer iherdig enn nødvendig, under en fotoseanse i 2009.

Franken opptrådte som skuespiller før han i 2008 med knapp margin, og etter en fintelling som varte en hel måned, vant en plass i Senatet. Han har hele tiden vært en engasjert motstander av president Donald Trump.