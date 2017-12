ABC-journalist suspendert for feilrapportering om Trump i Flynn-saken

Brian Ross, som er leder for ABC News' gravegruppe, er suspendert i fire uker, kunngjorde ABC News lørdag.

– Vi beklager på det sterkeste for den alvorlige feilen vi begikk fredag. Brian Ross' reportasje var ikke blitt godt nok sjekket i henhold til vår redaksjonelle standard, heter det i en uttalelse fra ABC News.

– Det er avgjørende at vi melder korrekt og beholder tilliten som vi har bygget opp. Dette er våre kjerneverdier. Fredag sviktet vi, heter det videre.

Det var under en direktesending fredag at Ross siterte en nær betrodd av Flynn på at Trump hadde beordret Flynn, som senere ble utpekt til nasjonal sikkerhetsrådgiver, til opprette kontakt med Moskva under valgkampen.

Ross korrigerte sin reportasje noen timer senere. Da sa Ross at Trump ifølge kilden ikke kom med ordren som presidentkandidat, men som valgt president.

Førte til børsfall

Den opprinnelige meldingen var blitt retvitret rundt 25.000 ganger. Dow Jones-indeksen falt over 350 poeng da markedet reagerte på Ross' første versjon.

– Min jobb er å holde folk ansvarlig og det er derfor jeg er enig med at jeg selv også må stå til ansvar, skrev Ross på Twitter lørdag kveld.

Trump takker ABC News.

– Gratulasjoner til ABC News for å suspendere Brian Ross for hans forferdelig feilaktige og uærlige sak om den russiske, russiske, russiske heksejakten. Flere TV-nettverk og «aviser» burde gjøre det samme med sine falske nyheter!, tvitret Trump lørdag kveld.

69 år gamle Ross har vært ansatt i ANC siden 1994. Journalisten er innehaver av en rekke priser for sitt arbeid, blant dem seks George Polk-priser, seks Peabody-priser og to Emmy-priser.

– Mat til Trumps tilhengere

Denne saken illustrerer hvordan presidentens angrep på mediene kan styrke ham selv, mener journalistikk-analytiker Roy Peter Clark ved Poynter Institute i Florida.

– De siste to årene har den politiske kulturen endret seg stort. Endringen har ført til mange konsekvenser for praktisering av journalistikk. Når USAs president henviser til en samlet presse som folkets fiende, vil folket som støtter dette synet tolke visse journalistiske handlinger som bevis på at presidenten har rett, sier Clark.

– Problemet er at en feil som denne, selv om den er blitt korrigert og journalisten har fått sin straff, bidrar til et giftig bilde. Når det foreligger en opplagt feil, så kan den av folk som angriper pressen, bli tolket som partisk, sier Clark.

– Jeg mener det er svært viktig for journalister i denne politiske kulturen å være mer aggressive og samtidig mer forsiktige, sier han videre.