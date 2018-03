Svensk racer elsyklet i 100 – med dårlige bremser

Det var en stille mandagsmorgen i den svenske byen Linköping. Klokken var 9.10 da en politipatrulje møtte en syklist i Djurgårdsgatan sentralt i byen.

Politiet fikk mistanke om at det var noe som ikke stemte, snudde og fulgte etter syklisten.

Det er Linkopingnews.se som forteller historien.

Blodtrimmet elsykkel

Det var lettere sagt enn gjort. For å ta ham igjen måtte politiet opp i 98 km/t. Da de endelig nådde ham igjen, viste det seg at det ikke var en helt vanlig syklist de hadde kappkjørt med.

Det var en mann på blodtrimmet elsykkel modell mountainbike. Med dårlige bremser.

– Sannsynligvis hadde sykkelen heller ikke en ramme som er bygget for sånne hastigheter. Og så hadde den altså bremser som ikke fungerte, sier Goding til Linköping News.

På vei til jobb

Syklisten har ifølge politiet ikke ønsket å uttale seg om hendelsen, men han skal ha sagt at han var på vei til jobben, at han hadde både god kontroll og en mekanisk brems som fungerte.

En vanlig elsykkel har ifølge nyhetsbrevet 250 watt og en maksfart på 25 kilometer i timen.

Men mannen som skulle på jobb, hadde en monsterutgave av elsykkelen. Han hadde to kapasitetsvalg, det ene på 1000 watt og den andre på 4000 watt. Og altså en toppfart på opp mot 100 km/t. Likevel kom han for sent på jobb denne mandagen.

Ingen vet hvor mange i Norge som har trimmet elsykkelen slik at den går ulovlig fort. Noen er det.

– Vår mann hadde lagt inn det største kapasitetsvalget, sier Goding som også sier at politiet skal undersøke nøyere hvor fort sykkelen egentlig går. – Vi har tatt beslag i sykkelen og våre trafikkinspektører kommer til å teste den.

Mannen, som er i 40-årsalderen, hadde kjøpt racersykkelen på Blocket, det svenske varianten av finn.no. Han mistenkes for ulovlig og hensynsløs kjøring.