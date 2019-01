Löfven får tid til å sikre seg støtte fra Vänsterpartiet

Etter en dramatisk helg der de borgerlige partiene Centern og Liberalerna gikk med på å støtte Stefan Löfven, håpte Andreas Norlén mandag ettermiddag på å endelig kunne fremme en statsministerkandidat Riksdagen ville tolerere.

Et sent nei fra Vänsterpartiet førte til at det isteden var en frustrert talmann som møtte pressen. Slukøret kunngjorde han at onsdagens statsministeravstemning var utsatt til fredag.

– Om flere partiledere ber om mer tid, og det innebærer at regjeringsfloken kan få en løsning, kan jeg ikke nekte dem det, sa Norlén.

– Men mitt utgangspunkt er at jeg allerede har gitt denne prosessen veldig mye tid, understrekte han.

– Umulig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna og Centern er enige om en blokkoverskridende politisk avtale som kan danne grunnlaget for en Löfven-ledet regjering. Problemet er at de fire partiene ikke har flertall i Riksdagen, og dermed er avhengige av Vänsterpartiets støtte.

Denne støtten har de foreløpig ikke, slo Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt fast etter å ha møtt talmannen mandag formiddag.

– Hvis situasjonen ikke endrer seg, kommer ikke vi til å kunne stemme for dette alternativet, det går ikke. Da får Norlén foreslå Ulf Kristersson isteden, sa han.

Selv om Vänsterpartiet helst vil ha en Löfven-ledet regjering, mener de samarbeidsavtalen mellom Centern, Liberalerna og Miljöpartiet er uakseptabel i sin nåværende form. Spesielt vanskelig å svelge er det at det eksplisitt står at Vänsterpartiet skal holdes unna politisk innflytelse den kommende mandatperioden

– Vi er også forskrekket over hvor langt til høyre Löfven er villig til å gå. Dette ville blitt den mest høyrevridde sosialdemokratiske regjeringen Sverige har sett, sa Sjöstedt.

– Ligger fast

Beskjeden fra Sjöstedt setter Löfven i en vanskelig posisjon. For mens Vänsterpartiet krever mer innflytelse, er Centern og Liberalerna overhodet ikke interesserte i å fjerne punktet i samarbeidsavtalen som nekter dem nettopp det.

– Enigheten ligger fast, sa Liberalerna-leder Jan Björklund etter sitt møte med Norlén tidligere mandag.

– Jonas Sjöstedt gikk til valg på hindre Sverigedemokraterna fra å få innflytelse. Om han feller vår samarbeidsløsning, ligger det på hans samvittighet, sa Centern-leder Annie Lööf.

Löfven var på sin side mer diplomatisk.

– Vi sosialdemokrater kommer aldri til å sette Vänsterpartiet i samme bås som Sverigedemokraterna. I spørsmål som ikke handler om budsjettet eller politikkområdene omfattet av samarbeidsavtalen, kan vi fortsatt samarbeide, sa han.

– Rimelige krav

Tommy Möller, professor i statsvitenskap ved Stockholms universitet, tror det er mulig for Löfven å sikre seg Vänsterpartiets støtte uten å støte fra seg de borgerlige partiene.

– Sjöstedt krever ingen konkrete endringer i samarbeidsavtalen, men forventer å bli behandlet med respekt i Riksdagen. Det bør ikke være så vanskelig for Centern og Liberalerna å akseptere, sier han.

– Jeg tror det lander på at Löfven til sjuende og sist blir valgt, og at dette kun dreier seg om en utsettelse, sier han videre.

Den politiske situasjonen i Sverige har vært fastlåst siden valget 9. september i fjor. Ingen av blokkene fikk flertall, og ingen av dem vil samarbeide med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna, som ble tredje største parti.

Både Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson har tidligere blitt nedstemt som statsministerkandidater. Lider Norléns neste kandidat samme skjebne, gjenstår kun ett forsøk før talmannen blir tvunget til å utlyse nyvalg.