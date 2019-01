Vänsterpartiet i Sverige har bestemt seg

Beslutningen ble ifølge svenske medier tatt søndag, men først mandag vil partileder Jonas Sjöstedt opplyse om hva ledelsen i Vänsterpartiet (V) til slutt endte med å enes om.

Ifølge Aftonbladet satt partiledelsen i et telefonmøte i flere timer søndag kveld og diskuterte situasjonen.

Stefan Löfvens Socialdemokraterna (S) kan trolig danne ny regjering i Sverige med støtte fra Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C) og Liberalerna (L), men V er i en posisjon der det kan true med å stanse prosjektet.

Bestemt seg

Ved 22-tiden kom ledelsen ifølge TT til enighet om hva partiet vil gjøre. Det svenske nyhetsbyrået fikk tidligere opplyst at det tippet mot et nei til en regjering med Löfven som statsminister og støtte fra borgerlige partier, men sent søndag kveld var mye uvisst igjen.

Partiets lokallag i Malmö er imidlertid klare på at de ikke ønsker Löfven i statsministerstolen.

– Overenskomsten mellom Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet er et rent høyrepolitisk prosjekt, skriver lokallaget på sin hjemmeside.

Motstand

Motstanden i Vänsterpartiet skyldes i hovedsak to faktorer. Den ene er høyresiden av politikken som inngår i forslaget til en avtale mellom S, C, L og MP.

Den andre faktoren er et eget punkt i den politiske avtalen om at V, som er søsterpartiet til norske SV, ikke skal få noe politisk innflytelse i regjeringen i den kommende mandatperioden. Klausulen betegnes som fornedrende og ydmykende av Vänsterpartiet. Holdningen blant mange av partiets medlemmer skal være at dette er noe som ikke kan aksepteres.

Riksdagsgruppen til partiet skal møtes mandag før partileder Jonas Sjöstedt møter talsmann Andreas Norlén for å orientere ham om partiets beslutning klokka 11.40. Sjöstedt vil deretter møte pressen.

Komplisert

Sjöstedt har gjentatte ganger tidligere sagt at han ønsker Löfven som statsminister. V har samtidig sagt at det ikke er aktuelt å stemme fram en regjering der borgerlige partier inngår.

Forsøket på å få på plass en ny regjering i Sverige etter valget 9. september i fjor, har vist seg å være svært vanskelig ettersom den rødgrønne og den blå blokken ble tilnærmet like store, og fordi ingen av partiene vil samarbeide med det tredje største partiet Sverigedemokraterna.

Det ble klart i helgen at Centerpartiet og Liberalerna, som har vært en del av den borgerlige blokken Alliansen, vil gi grønt lys for en regjering ledet av Socialdemokraterna og Löfven.